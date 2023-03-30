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NİSAN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Emekli maaşları ne zaman yatar? Nisan ayı emekli maaşı erken mi yatacak?

Emekliler için bayram müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından 5 yıldır kesintisiz olarak, yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi de 2 bin TL'ye yükseltildi. Bunun ardından Nisan ayı emekli maaşı için gün sayan milyonlarca emekli arama motorlarında 'Nisan emekli maaşı ne zaman yatacak 2023? Emekli maaşları ne zaman yatar? Nisan ayı emekli maaşı erken mi yatacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:00
NİSAN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Emekli maaşları ne zaman yatar? Nisan ayı emekli maaşı erken mi yatacak?

NİSAN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023? | Yaklaşık 15 milyon emekli Nisan ayında yatacak emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için nefesini tuttu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenlemenin ardından emeklilere müjdeler de üst üste geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından 2018 yılından beri, yılda iki kez tüm emeklilere verilen bayram ikramiyelerine de yüzde 82 zam yapıldı. Böylece emekli ikramiyeleri 2 bin TL tutarına yükselmiş oldu. Peki Emekli maaşları ne zaman yatar? Nisan ayı emekli maaşı erken mi yatacak?

💵EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

Nisan ayında Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesi sebebiyle emekliler, maaşların ikramiye ile birlikte erken yatma ihtimalini araştırıyor. Zam açıklamasının mart ayında yapılması nedeniyle zamlı maaşların bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihi olan nisan ayında hesaplara yatacağı düşünülüyor. Ancak öaaşların bayram öncesi yatıp yatmayacağına dair bir açıklama gelmedi.

💵NİSAN AYI EMEKLİ MAAŞI ERKEN Mİ YATACAK?

Nisan ayı emekli maaşının yatacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Zamlı emekli maaşı düzenlemesinden toplamda 8.8 milyon emeklinin yararlanacağı bilinirken 2023'te emeklilerin maaş ödeme takvimleri şöyle belirlenmişti:

💵4A SSK EMEKLİ MAAŞI TARİHLERİ

💰Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

💰Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

💰Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

💵4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TARİHLERİ

💰Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

💰Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

💰Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

💰Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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