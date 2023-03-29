SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI - Başkan Erdoğan açıkladı: Temmuz'da ara zam var

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında elektrik ve doğalgaz indiriminin ardından bu kez de asgari ücret hakkında müjde verdi. Kamuoyuna asgari ücrette ara zam verileceğini duyuran Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Temmuz'da asgari ücrete ara zam geleceği kesinleşti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ

Kamuoyunda bir süredir devam eden asgari ücrete ara zam tartışmalarına Başkan Erdoğan noktayı koydu. Erdoğan bugün AK Parti'nin Meclis'teki Grup Toplantısı'nda, asgari ücrete Temmuz'da ek zam yapılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını resmen açıkladı. Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı'nda "Temmuz'da asgari ücrete zam var." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TOGG ön siparişinin 177 bini geçtiğini duyuran Erdoğan, "Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimiyle gerçek anlamda ilk yerli otomobile samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Pazartesi günü ilk TOGG'u teslim alacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, elektrikte tüm abonelere yüzde 15, sanayide ise doğal gazda yüzde 20 indirime gidileceğini duyurdu. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Kabine'de değişim olacağını söyleyen Erdoğan, "Bakanlarımız bugüne kadar Kabine'de verdikleri hizmetleri 14 Mayıs'tan sonra Meclis'te sürdüreceklerdir. Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz. dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, asgari ücrete Temmuz'da ara zam geleceğini açıkladı.

BAKAN BİLGİN "TEMMUZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara Zam konusunda, "Düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz" dedi.

Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Asgari ücrete ara zam beklentisi dile getirilerek yöneltilen soruya Bakan Bilgin, "Asgari Ücret bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz ama temmuzda yeniden değerlendiririz" cevabını verdi.

Meclis'te partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağını duyurdu.

Bakan Bilgin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenizde Emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusu ele alındı mı?" sorusu üzerine ise, "Türkiye tarihinde geçmişe dönük bakıldığında ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarttık. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenlemedir ve bu artıştan 10 milyon insan etkilenecektir" cevabını vermişti.