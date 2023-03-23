RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 2023 | Orucun ilk günü en güzel iftar yemeği - Ramazan'ın ilk günü çorba, ana yemek, tatlı, salata tarifleri

RAMAZAN İFTAR MENÜSÜ 2023 | Ramazan ayının ilk gününde güneş doğmadan önce sahurlar yapıldı, niyetler edildi ve İslamiyet'in farz kıldığı mühim ibadetler arasında yer alan oruç ibadeti başladı. Güneşin doğuşundan batışına dek olan zaman diliminde herhangi bir yolla vücuduna yiyecek ve içecek madde girmeyen kişiler, orucunu en güzel yemeklerle açmak istiyor. İşte Ramazan ayının ilk gününde, ilk orucu açmak için en güzel menüler...

ORUCUN İLK GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ 2023

ERZİNCAN ÇORBASI

300 gram kıyma

Tuz

Karabiber

1 kaşık un (köftelere serpmek için)

3-4 yemek kaşığı zeytinyağ

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı erişte

1 su bardağı haşlanmış nohut

1-1, 5 litre kadar sıcak su (zevkinize göre kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz)

Terbiyesi için;

2 su bardağı kadar yoğurt

1 tepeleme yemek kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

Yarım limon suyu

1-2 diş sarımsak (rendelenecek)

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 yemek kaşığı dolusu nane

Tuz, karabiber

👉Çorba için, önce köfteyi hazırlıyoruz.

Bunun için kıyma, tuz, karabiberi iyice yoğurup, misket büyüklüğünde toplar yapıp, unladığımız tepsiye diziyoruz zeytinyağ da önce soğanları kavurup, daha sonra köfteleri de ekleyip 3-4 dakika köftelerin rengi dönene kadar pişiriyoruz suyunu, erişteyi ve haşlanmış nohutları da ekleyip, erişteler yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.

👉Terbiye için gerekli tüm malzemeleri (yoğurt, un, yumurta, sarımsak, limon suyu ve bir bardak su) pürüzsüz hale gelen kadar karıştırıyoruz, (ben blendır kullandım) yoğurdun kesilmemesi için çorbanın da suyundan biraz ekleyip, tencereye boşaltıyoruz.

👉Ayrı bir kapta hazırlayıp kızdırdığımız tereyağ, zeytinyağ ve nane karışımını da ekliyoruz. En son olarak da tuzunu karabiberini ekleyip ocaktan alıyoruz.

ALİ NAZİK KEBABI

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

👉Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. İnce ince doğrayın.

👉Kızgın yağda kızartıp soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

👉Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün.

👉Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

👉Daha sonra tereyağını ilave edin.

👉Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin.

👉Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak.

👉Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz.

👉Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın.

👉Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun.

ARPA ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

2 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı arpa şehriye

50 gr tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı tavuk suyu (200 ml)

2,5 su bardağı sıcak su (500 ml)

Pirinci ıslatmak için;

Sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

👉Öncelikle 2 su bardağı pilavlık pirinci uygun bir kabın içerisine alalım.

👉1 tatlı kaşığı tuzu ve üzerini geçecek kadar Ilık suyu ekledikten sonra pirinçleri yaklaşık 20 dakika beklemeye bırakalım.

👉Sürenin sonunda pirinçleri birkaç defa iyice nişastasından arınıncaya kadar yıkayalım.

👉Diğer taraftan tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım.

👉Yağ ısındıktan sonra yarım çay bardağı tel şehriyeyi ilave edelim.

👉Şehriyeler kızarıncaya kadar orta ateşte karıştırarak kavuralım.

👉Şehriyelerin rengi yeterince koyulaştığında suyu süzülmüş pirinçleri tencereye ilave edelim.

👉Birkaç dakika şehriyelerle pirinçleri birlikte kavuralım.

👉Bu aşamada üzerlerine 50 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı tavuk suyu ve 2,5 su bardağı sıcak su ekleyerek tencerenin kapağını kapatalım.

👉Pilavımızı kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alarak suyunu tamamen çekinceye kadar pişirelim.

👉Üzerine bir kağıt havlu örterek yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakalım.

👉Nazikçe karıştırdığımız tel şehriyeli pirinç pilavımız artık servise hazır. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.

GAVURDAĞI SALATASI

3 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3-4 dal taze soğan

Maydanoz

2 avuç iri kırılmış ceviz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

👉Domatesler ve yeşil biber küçük küçük doğranır.

👉Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılır.

👉Kuru soğan mümkün olduğunca küçük doğranarak biraz tuzla ovulur.

👉Bütün malzeme geniş bir kaba alınır, iri kırılmış cevizler, zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edilir.

👉Göz kararı yaklaşık 1 yemek kaşığı sumak da eklenir.

👉Karıştırılarak servis tabağına alınır.

👉Zeytinyağının ve nar ekşisinin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz, ben sevdiğim için oldukça bol kullanıyorum.

👉Cevizi de yine neredeyse 1 su bardağına yakın ekliyorum.

LİMONLU PASTA

Alt tabanı için:

2 pkt bisküvi

100 gr eritilmiş margarin

Muhallebisi için:

5 su bardağı süt

5 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı şeker

1 pkt vanilya

Limonlu sos için:

2 su bardağı su

5 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 limon suyu

1 limon kabuğu rendesi

Çay kaşığının ucuyla zerdeçal

Arzuya göre zerdeçal konmayabilir tamamen renk vermesi için kullanılır

2 paket bisküvi rondoda çekilir.

👉Eritilmiş margarin ile bisküviler karıştırılır..

👉Kelepçeli kalıba yayılır üzerine bardakla bastırılır sıkışması için.

👉Muhallebi için bütün malzemeler tencereye alınır ve göz göz olana kadar pişirilir.

👉Soğuması beklenmeden bisküvilerin üzerine dökülür.

👉En son limonlu sosu hazırlanır, büyün malzemeler sos tenceresine alınır. Parlak renk olana kadar pişirilir.

👉Arzuya göre zerdeçal konmayabilir ancak o zaman bu renk elde edilmiyor zaten zerdeçalın tadı da yok.

👉Kalıpta soğumuş olan muhallebinin üzerine dökülür.

👉En az 3 saat buzdolabında bekletilip servis edilir.