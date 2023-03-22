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SAHURDA NE YENİR? | Sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler nelerdir?

İslamiyet'te büyük öneme sahip on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. İslam takviminin dokuzuncu ayı olan ve bir ay boyunca manisi bulunmayan tüm Müslümanlara oruç tutmanın farz kılındığı bu mübarek zamanda, iftara kadar aç durulduğundan sahuru besleyici ve doyurucu yiyeceklerle yapmak isteyenler, çeşitli tarifler araştırıyor. İşte sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler ve 5 dakikada hazır sahur tarifleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:30
SAHURDA NE YENİR? | Sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler nelerdir?

SAHURDA NE YENİR? | On bir ayın sultanı Ramazan, 2023 yılında 23 MArt ile 21 Nisan tarihleri arasında eda edilecek. Bir ay boyunca Müslümanlara farz kılınan oruç tutma ibadetini gerçekleştirecek olanlar, sahur için şimdiden tarif araştırmalarına başladı. Bağışıklığın düşmemesi ve uzun saatler boyu sürecek olan açlık halinden en az etkilenmek için uzmanlar, sahurda uygulanacak beslenme şeklinin önemine değiniyor. Peki sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler nelerdir? İşte en güzel ve zahmetsiz sahur tarifleri...

SAHURDA NE YENİR?

Sahurda yenmesi gereken yiyecekler besin değeri yüksek, fazla susatmayacak ve bedeni yormayacak yiyecekler olmalıdır. Sahurda meyve sebze ağırlıklı beslenmek gerektiğini savunan uzmanlar, uykudan uyanıldığı ve yemekten sonra tekrar uyunacağı için yenilen yiyeceklerin mideye zarar vermeyecek besinler olmasının altını çiziyor. Sahurda tüketilebilecek besinler arasında lifli yiyecekler, proteinli gıdalar ve karbonhidratlar yer alır. Bu besinler, tok kalmanıza ve gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, susuzluk hissini azaltmak için su tüketimi de önemlidir.

Aşağıda sahurda tüketilebilecek bazı besinlerin örnekleri verilmiştir:

👉SÜT
Uzmanların neredeyse her Ramazan ayında tavsiye ettiği süt, vücudun kalsiyum ihtiyacını yüksek oranda karşılamakla beraber; kişinin susamasını engeller, tok tutar, içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini de dengelemenizi sağlayabilir.

👉YOĞURT
Kalsiyum deposu besin yoğurt, sahurda tüketilebilecek gıdalar arasında yer alır. Gün içerisinde yaşayacağınız susuzluğu da azaltmaya yardımcı olan bu yiyeceğin ev yapımı halini tercih etmek daha faydalı olacaktır. Bir kase yoğurdun içerisine 1-2 çorba kaşığı yulaf eklerseniz bu hem vücutta hazmın kolaylaşmasını sağlar hem de sizi oruç süresince rahatlıkla tok kalabilmenize yardımcı olur.

👉HAŞLANMIŞ YUMURTA
İçeriğindeki bol protein bulunan bu besin sahur sofralarının olmazsa olmazıdır. Hem uzun süre tok tutar. Hem de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olur. Birçok farklı tarifle tüketilebilse de yumurtayı haşlanmış olarak tüketmek daha faydalı olacaktır.

👉YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
İçerisindeki vitaminlerle yeşillik tüketimi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle Salatalık, marul, roka, maydanoz gibi sebzelerin tüketilmesi hem vücutta antioksidan etkisi yaratacak hem de zengin besin değerleriyle daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

👉zeytin
👉kuru meyveler
👉kuru fasulye veya nohut
👉bal veya reçel
👉su ve bitki çayları
👉tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek
👉yulaf ezmesi

SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER NELERDİR?

👉cacık
👉maden suyu
👉domates
👉salatalık
👉hurma
👉meyve salatası
👉mevsim salatası
👉kefir
👉ayran
👉söğüş sebze
👉karpuz
👉kavun
👉kuru yemiş
👉ev yapımı hoşaf

BUNLARDAN UZAK DURUN

👉yağlı yiyecekler
👉tüm hamur işleri
👉kızartma
👉acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

Sahurda tok tutan yiyecekler arasında yer alan bu besinleri tüketerek uzun süreli tokluk hissi sağlayabilirsiniz. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıkları için dengeli bir şekilde beslenmek önemlidir, bu yüzden tek bir besin grubuna yoğunlaşmamaya özen gösterin ve tüm besin gruplarını içeren bir sahur öğünü hazırlayın.

👉YULAF EZMESİ
Yulaf ezmesi, lif ve protein açısından zengin bir besindir ve tok tutar.

👉KURU FASULYE
Kuru fasulye, lif ve protein açısından zengin bir besindir ve tok tutar.

👉TAM BUĞDAY EKMEĞİ
Tam buğday ekmeği, lif içeriği yüksek olduğu için uzun süre tokluk hissi sağlar.

👉HAŞLANMIŞ YUMURTA
Yumurta, protein açısından zengin bir besindir ve tokluk hissi sağlar.

👉MERCİMEK ÇORBASI
Mercimek çorbası, lif ve protein açısından zengin bir besindir ve tok tutar.

👉YOĞURT
Yoğurt, protein ve probiyotikler açısından zengin bir besindir ve tokluk hissi sağlar.

👉BADEM
Badem, sağlıklı yağlar ve protein içerir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.

👉CEVİZ
Ceviz, protein ve sağlıklı yağlar içerir ve tokluk hissi sağlar.

👉PATATES
Patates, lif ve karbonhidrat içerir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.

👉yumurta
👉peynir
👉nohut
👉kuruyemiş
👉süt
👉yoğurt
👉lor peyniri
👉elma
👉yulaf
👉avokado
👉tam tahıllı ekmek
👉mevsim yeşillikleri
👉muz
👉yağlı tohumlar – kuru yemişler
👉tarçın

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