SAHURDA NE YENİR? | Sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler nelerdir?

SAHURDA NE YENİR? | On bir ayın sultanı Ramazan, 2023 yılında 23 MArt ile 21 Nisan tarihleri arasında eda edilecek. Bir ay boyunca Müslümanlara farz kılınan oruç tutma ibadetini gerçekleştirecek olanlar, sahur için şimdiden tarif araştırmalarına başladı. Bağışıklığın düşmemesi ve uzun saatler boyu sürecek olan açlık halinden en az etkilenmek için uzmanlar, sahurda uygulanacak beslenme şeklinin önemine değiniyor. Peki sahurda ne yenir? Sahurda tok tutan, susatmayan yiyecekler nelerdir? İşte en güzel ve zahmetsiz sahur tarifleri...

SAHURDA NE YENİR?

Sahurda yenmesi gereken yiyecekler besin değeri yüksek, fazla susatmayacak ve bedeni yormayacak yiyecekler olmalıdır. Sahurda meyve sebze ağırlıklı beslenmek gerektiğini savunan uzmanlar, uykudan uyanıldığı ve yemekten sonra tekrar uyunacağı için yenilen yiyeceklerin mideye zarar vermeyecek besinler olmasının altını çiziyor. Sahurda tüketilebilecek besinler arasında lifli yiyecekler, proteinli gıdalar ve karbonhidratlar yer alır. Bu besinler, tok kalmanıza ve gün boyunca enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, susuzluk hissini azaltmak için su tüketimi de önemlidir.

Aşağıda sahurda tüketilebilecek bazı besinlerin örnekleri verilmiştir:

👉SÜT

Uzmanların neredeyse her Ramazan ayında tavsiye ettiği süt, vücudun kalsiyum ihtiyacını yüksek oranda karşılamakla beraber; kişinin susamasını engeller, tok tutar, içerisine ekleyeceğiniz bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini de dengelemenizi sağlayabilir.

👉YOĞURT

Kalsiyum deposu besin yoğurt, sahurda tüketilebilecek gıdalar arasında yer alır. Gün içerisinde yaşayacağınız susuzluğu da azaltmaya yardımcı olan bu yiyeceğin ev yapımı halini tercih etmek daha faydalı olacaktır. Bir kase yoğurdun içerisine 1-2 çorba kaşığı yulaf eklerseniz bu hem vücutta hazmın kolaylaşmasını sağlar hem de sizi oruç süresince rahatlıkla tok kalabilmenize yardımcı olur.

👉HAŞLANMIŞ YUMURTA

İçeriğindeki bol protein bulunan bu besin sahur sofralarının olmazsa olmazıdır. Hem uzun süre tok tutar. Hem de insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinin büyük bir kısmını karşılamaya yardımcı olur. Birçok farklı tarifle tüketilebilse de yumurtayı haşlanmış olarak tüketmek daha faydalı olacaktır.

👉YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

İçerisindeki vitaminlerle yeşillik tüketimi uzmanlar tarafından şiddetle tavsiye edilmektedir. Özellikle Salatalık, marul, roka, maydanoz gibi sebzelerin tüketilmesi hem vücutta antioksidan etkisi yaratacak hem de zengin besin değerleriyle daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır.

👉zeytin

👉kuru meyveler

👉kuru fasulye veya nohut

👉bal veya reçel

👉su ve bitki çayları

👉tam buğday ekmeği veya kepekli ekmek

👉yulaf ezmesi

SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER NELERDİR?

👉cacık

👉maden suyu

👉domates

👉salatalık

👉hurma

👉meyve salatası

👉mevsim salatası

👉kefir

👉ayran

👉söğüş sebze

👉karpuz

👉kavun

👉kuru yemiş

👉ev yapımı hoşaf

❕BUNLARDAN UZAK DURUN ❕

👉yağlı yiyecekler

👉tüm hamur işleri

👉kızartma

👉acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER NELERDİR?

Sahurda tok tutan yiyecekler arasında yer alan bu besinleri tüketerek uzun süreli tokluk hissi sağlayabilirsiniz. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlıkları için dengeli bir şekilde beslenmek önemlidir, bu yüzden tek bir besin grubuna yoğunlaşmamaya özen gösterin ve tüm besin gruplarını içeren bir sahur öğünü hazırlayın.

👉YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi, lif ve protein açısından zengin bir besindir ve tok tutar.

👉KURU FASULYE

Kuru fasulye, lif ve protein açısından zengin bir besindir ve tok tutar.

👉TAM BUĞDAY EKMEĞİ

Tam buğday ekmeği, lif içeriği yüksek olduğu için uzun süre tokluk hissi sağlar.

👉HAŞLANMIŞ YUMURTA

Yumurta, protein açısından zengin bir besindir ve tokluk hissi sağlar.

👉MERCİMEK ÇORBASI

Mercimek çorbası, lif ve protein açısından zengin bir besindir ve tok tutar.

👉YOĞURT

Yoğurt, protein ve probiyotikler açısından zengin bir besindir ve tokluk hissi sağlar.

👉BADEM

Badem, sağlıklı yağlar ve protein içerir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.

👉CEVİZ

Ceviz, protein ve sağlıklı yağlar içerir ve tokluk hissi sağlar.

👉PATATES

Patates, lif ve karbonhidrat içerir ve uzun süre tokluk hissi sağlar.

👉yumurta

👉peynir

👉nohut

👉kuruyemiş

👉süt

👉yoğurt

👉lor peyniri

👉elma

👉yulaf

👉avokado

👉tam tahıllı ekmek

👉mevsim yeşillikleri

👉muz

👉yağlı tohumlar – kuru yemişler

👉tarçın