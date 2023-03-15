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TOKİ İŞ YERİ KURASI SONUÇ | TOKİ iş yeri kura çekilişi kazananlar isim listesi - TOKİ iş yeri kura sonucu sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında iş yeri kuraları, ilk etapta 12 ilde başladı. Aksaray, Konya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Denizli, İzmir,Kastamonu, Konya, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılan çekilişlerin sonuçları da merak konusu oldu. İlk İş Yerim projesine başvuran vatandaşların arama motorlarında yaptıkları 'TOKİ iş yeri kurası sonuç, TOKİ iş yeri kura çekilişi kazananlar isim listesi ve TOKİ iş yeri kura sonucu sorgulama ekranı' konularını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:30
TOKİ İŞ YERİ KURASI SONUÇ | TOKİ iş yeri kura çekilişi kazananlar isim listesi - TOKİ iş yeri kura sonucu sorgulama ekranı

TOKİ İŞ YERİ KURASI SONUÇ | TOKİ'nin 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi' olarak duyurduğu 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi için kura çekilişleri 12 ilde başladı. İş yeri sahibi olmak isteyen ve belirlenen kriterleri sağlayan vatandaşların başvurduğu kura çekilişlerinin sonuçları ise en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Arama motorlarında araştırılan 'TOKİ iş yeri kurası sonuç, TOKİ iş yeri kura çekilişi kazananlar isim listesi ve TOKİ iş yeri kura sonucu sorgulama ekranı' konularını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ İŞ YERİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İş yeri kura sonuçları, kura çekiminin ardından ilan edilecek. TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

TOKİ İş yeri kura çekimi bugün (15 Mart) başlıyor. İlk kez çekilecek iş yeri kuraları sonucunda toplam 3 bin 106 iş yeri için hak sahipleri kura sonucunda belli olacak.

Aksaray Merkez 220, Konya Meram 308, Isparta Merkez 271, Afyonkarahisar Dinar 55, Afyonkarahisar Şuhut 44, Ankara Gölbaşı 1.100, Denizli Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77,Kastamonu Tosya 81, Konya Çumra 25, Tekirdağ Süleymanpaşa 276, Trabzon Of 286 ve Van Edremit'te 275 iş yeri sahiplerini bulacak.

📌AKSARAY MERKEZ TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌KONYA MERAM TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌KONYA ÇUMRA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌ISPARTA MERKEZ TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌AFYONKARAHİSAR ŞUHUT TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌ANKARA GÖLBAŞI TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌İZMİR TORBALI TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌KASTAMONU TOSYA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌VAN EDREMİT TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

📌TRABZON OF TOKİ İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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