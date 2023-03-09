Haberler Haberler İZMİR MENEMEN TOKİ CANLI İZLE | İzmir Menemen TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

İZMİR MENEMEN TOKİ CANLI İZLE | İzmir Menemen TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ İzmir kura çekilişi için nefesler tutuldu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen TOKİ kuraları İzmir Merkez çekilişi ile başlamasının ardından Menemen ilçesiyle devam ediyot. 9 Mart 2023 Perşembe tarihinde İzmir Menemen ilçesi yapılan TOKİ kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi kanalında canlı olarak yayınlanıyor. İzmir TOKİ kura çekilişlerini canlı takip etmek isteyen vatandaşların arama motorlarında yaptıkları 'İzmir Menemen TOKİ canlı izle, İzmir Menemen TOKİ kura çekilişi 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi' sorgulamalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 08:00
İZMİR MENEMEN TOKİ CANLI İZLE | İzmir Menemen TOKİ kura çekilişi 2023 - İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

İZMİR MENEMEN TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. İzmir'in merkez Konak ilçesi ile başlayıp Menemen ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için İzmir Menemen TOKİ canlı izle, İzmir Menemen TOKİ kura çekilişi 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

İZMİR MENEMEN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İzmir'de ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 15 ilçede, ilk etapta 12.400 adet yapılacak.

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

8 MART ŞUBAT İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MERKEZ: 3479 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

9 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌MENEMEN: 1500 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

10 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌GÜZELBAHÇE: 750 konut

📌URLA: 300 konut

📌SELÇUK: 300 konut

11 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌TORBALI: 1000 konut

📌SEFERİHİSAR: 500 konut

12 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌ALİAĞA: 1000 konut

📌KEMALPAŞA: 500 konut

13 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌DİKİLİ: 1000 konut

📌TİRE: 500 konut

14 MART İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

📌BERGAMA: 1000 konut

📌KARABURUN: 100 konut

📌KİRAZ: 271 konut

📌KINIK 2.ETAP: 200

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