Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 18 Şubat Cumartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 18 Şubat 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Şubat 2023 Döviz Kuru...

18 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,86 (Alış) - 18,87 (Satış)

EURO: 20,17 (Alış) - 20,18 (Satış)

STERLİN: 22,65 (Alış) - 22,76 (Satış)

1 DOLAR = 18,87 TL

👉18 Şubat Cumartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.116,87

Gram altın satış: 1.117,06

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.852,00

Çeyrek altın satış: 1.875,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.705,00

Yarım altın satış: 3.751,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.387,00

Tam altın satış: 7.473,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.518,00

Cumhuriyet altını satış: 7.631,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.583,00

Ata altın satış: 7.665,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 18 Şubat Cumartesi günü saat 09.07 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son röportajını ona vermişti! Armağan Çağlayan'dan yürek burkan Taha Duymaz paylaşımı! "Yattığı yer incitmesin"
Taha Duymaz'ın ablası enkazdan çıkarılan eşyaları paylaştı "Allah yaşatmasın bu son paylaşımım" Depremde hayatını kaybetmişti son sözleri yürekleri yakmıştı
F.Bahçe'den Aubameyang operasyonu! İşte yapılan teklif
G.Saray'dan Lukaku bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 18 Şubat?
Bakan Kasapoğlu: Milletin emrindeyiz
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christian Atsu depremde hayatını kaybetti! Christian Atsu depremde hayatını kaybetti! 08:38
Dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar" Dikkat çeken yorum! "İz bırakarak ayrılıyorlar" 08:35
Usta kalemden flaş sözler! "Futbol çok güçlü bir ilaçtır" Usta kalemden flaş sözler! "Futbol çok güçlü bir ilaçtır" 07:55
Tebessüm! Tebessüm! 06:20
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Napoli şampiyonluğa koşuyor! Napoli şampiyonluğa koşuyor! 00:42
Daha Eski
Antalya maçı 26 Şubat’ta Antalya maçı 26 Şubat’ta 00:39
Paşa'ya takviye Paşa'ya takviye 00:14
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:03
Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi! 00:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 23:45
Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" Josef'ten F.Bahçe itirafı! "Özür diliyorum" 23:36