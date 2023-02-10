DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI DİYANET? | Depremzedelerle ilgili ayet ve hadisler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelerek 10 ilde yıkıcı etkiye sebep olan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazın altında bir can daha bulma umuduyla arama kurtarma çalışmaları günlerdir devam ederken göçğk altında kalıp hayatını kaybedenlerle ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki depremde ölenler şehit sayılır mı? İşte ayet ve hadislerle merak edilen soruların cevabı...

DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI DİYANET?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldığı bir programda şehitlikle ilgili sorulan soruya şu cevabı vermiştir: ''Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehit denilmektedir. Vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Savaşta yaralandıktan sonra yiyip içen, uyuyan, tedavi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler; deprem yangın, sel felaketi, afet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide ağrısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera, veba ve veremden ölen, göçük altında kalarak ölen (depremde enkaz altında kalan), ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehittirler.

DEPREMZEDELERLE İLGİLİ AYETLER

"Onları müthiş deprem yakalayınca, Musa dedi ki; Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de daha önce helâk ederdin, içimizden birtakım beyinsizlerin işledi günah yüzünden helâk edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin." (A'raf-155)

"O ülkenin insanları günahtan sakınsalardı, elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık, fakat yalanladılar, bizde ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik." (A'raf-96)

"Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?" (A'raf-97)

"Yada o ülkenin halkı kuşluk vakti eğlenirken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?" (A'raf-98)

"En büyük azaptan önce, onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız, olur ki, imana dönerler." (Secde-21)

"Gökte olanın, size batı vermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. Yahut gökte olanın size taş yağan bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte bu tehdidimin ne olduğunu yakında bileceksiniz!" (Mülk-16-17)

"Yer küre kendisine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan 'Ne oluyor buna!' dediği vakit, işte o gün, yer Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberleri anlatır. O gün insanlar amellerinin karşılığını görmeleri için darmadağınık geri dönüp gelirler, Kim zerre miktar hayır yapmışsa, onu görür. Kimde zerre şer işlemişse, onu görür." (Zilzal-1-8)

"De ki ( Allâh) üzerinizden veya ayaklarınızın altından, azap göndermeye kadirdir. Yahut bir fırkayı (milleti) musallat ederek bazınıza, bazınızın azabını tattırır. Bak! Âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz? Umulur ki fıkhederler (aklederler)." (En'am-6-65)

"(Arkasından) Onları, bir sarsıntı yakaladı. Yurtlarında diz çökmüş olarak sabahladılar."(A'raf7-78)

"Sana gelen her iyilik, Allâh-u Te'âlâ'nın (bir ihsanı, bir nimeti olarak) gelmekte, her kötülük de ( işlediğin günahlara karşılık olarak) kendisinden gelmektedir. (Hepsini yaratan, gönderen Allâh-u Te'âlâ'dır.)" (Nisâ-79)

"Böylece onları bir sarsıntı tuttu. Arkasından da yurtlarında, diz çökmüş olarak sabahladılar." (A'raf-7-91)

"Sizi, sarsmasın diye, Arz'a dağlar bıraktı. Irmaklar ve yollar (kıldı). Umulur ki doğru yolu bulursunuz." (Nahl-16-15)

"Onlardan öncekiler de plan (plan-tuzak) kurdular, Allâh, binalarının temellerinden geldi, tavanlarını üzerlerine çökertti. Onlar azap, şuurunda olmadıkları bir yerden geldi." (Nahl-16-26)

"O kötülükle, plan (tuzak-düzen) kuran kimseler, Allâh'ın kendilerini, yere geçirmeyeceğinden veya şuurunda olmadıkları bir yerden, onlara azabın gelmesinden emin mi oldular? (Nahl-16-45)

"(Allâh'ın), kara tarafından (yanında) sizi, yere batır mayacağından yahut üzerinize taş- dolu kasırgası göndermeyeceğinden emin misiniz? Sonra, kendinize bir vekil de bulamazsınız." (İsra-17-68)

"Biz, onların her birini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kiminin üzerine, taş-dolu kasırgası gönderdik, kimini, şiddetli bir sesle yakaladı, kimini, yerin dibine geçirdik ve kimini de suda boğduk. Allâh, onlara zulmetmedi, ancak onlar kendilerine zulmettiler." (Ankebut-29-40)

"İnsanların elleriyle kazdıkları (yaptıkları) dolaysıyla, karada denizde fesat (büyük olaylar) ortaya çıktı. (O) bazı yaptıkları (şeylerin) karşılığını tatmaları için.! Umulur ki dönerler! (Rum-30-41)

Ayetlerde anlatıldığı gibi, depremin günahla ilişkisi olduğu apaçık anlaşılmaktadır. Bunlara fay hattı vs gibi kılıflar uydurmak Ayetleri inkar etme hükmündedir ki buda insanı kafir yapmaktadır.

DEPREMZEDELERLE İLGİLİ HADİSLER

"Kapalı yerde iken deprem olursa, oradan açık bir yere kaçmak müstehaptır." (Bezzâziyye)

"Deprem olunca evden çıkıp açık yere gitmelidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), yolda eğri duvarın önünden koşarak geçti" (Hindiyye)