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KIZILAY KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR? | Deprem bölgesi için kan bağışı nereden ve nasıl yapılır? Kızılay kan bağış noktaları...

KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTALARI - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen ve 10 şehrimizde büyük etki uyandıran depremin ardından vatandaşlarımız kan bağışı yapmak için detaylı bilgileri araştırıyor. Kızılay'ın kan bağış noktaları merak ediliyor. Kan bağışı yapabilmek için gerekli şartlar neler? Kan bağışı nereden ve nasıl yapılır? Kızılay kan bağış noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:01 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 09:20
KIZILAY KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR? | Deprem bölgesi için kan bağışı nereden ve nasıl yapılır? Kızılay kan bağış noktaları...

Kızılay kan bağışı nasıl yapılır? - 10 İlde büyük etki yapan 7.4 şiddetindeki depremin ardından bölgeye acil kan ihytiyacı doğdu. Vatandaşlar, Kızılay kan bağış noktalarını ve kan bağışının nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, Deprem bölgesi için kan bağışı nereden ve nasıl yapılır? Kızılay kan bağış noktaları nerelerde? İşte detaylar...

KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTASINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KIZILAY'A KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65'ini doldurmamak gerekir.)
İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir. Size en yakın kan bağışı merkezi, kan alma birimi ya da kan bağışı kampanyamızı görmek için lütfen tıklayınız. Kayıt, muayene, kan bağışı ve ikram işlemleri yaklaşık 30-35 dk. sürmektedir.

KIZILAY KAN BAĞIŞ NOKTASINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

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