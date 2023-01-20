ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK TOKİ SONUÇ - Antalya Alanya, Manavgat, Serik kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 isim listesi

ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Antalya'da devam ediyor. Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ANTALYA MANAVGAT SERİK ALANYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MANAVGAT SERİK ALANYA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

📌İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

18 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

MERKEZ: 4.600 konut

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20 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ALANYA: 500 konut

MANAVGAT: 350 konut

SERİK: 350 konut

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER