Haberler Haberler ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK TOKİ SONUÇ - Antalya Alanya, Manavgat, Serik kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 isim listesi

ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK TOKİ SONUÇ - Antalya Alanya, Manavgat, Serik kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 isim listesi

ANTALYA ALANYA SERİK MANAVGAT TOKİ ÇEKİLİŞİ - Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Antalya'da devam ediyor. 20 Ocak'ta Antalya Serik, Manavgat ve Alanya'da yapılan 14.550 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Antalya Serik, Alanya, Manavgat TOKİ kura çekiliş sonuçları, Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı, TOKİ Antalya Alanya, Serik çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 09:50
ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK TOKİ SONUÇ - Antalya Alanya, Manavgat, Serik kura çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 isim listesi

ANTALYA ALANYA MANAVGAT SERİK TOKİ SONUÇLARI | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Antalya'da devam ediyor. Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Antalya TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Antalya kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ANTALYA MANAVGAT SERİK ALANYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MANAVGAT SERİK ALANYA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANTALYA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

📌İZMİT (Sekbanlı, Sepetçi): 2255 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

📌DERİNCE (Sopalı Mahallesi): 260 konut KAZANANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN👈

18 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLÇELER

20 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • ALANYA: 500 konut
  • MANAVGAT: 350 konut
  • SERİK: 350 konut

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

  • GAZİPAŞA: 300 konut
  • KAŞ: 200 konut
  • KEMER: 200 konut
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