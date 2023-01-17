Haberler Haberler İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2023)

İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2023)

İstanbul'da su kesintisi olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesintinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde, İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri saatlik olarak paylaşılıyor. Vatandaşların tedbir alması için yapılan duyuruları haberimizde derledik. İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve 17 Ocak Salı 2023 Sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:10
İSTANBUL SU KESİNTİSİ | İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? (17 Ocak 2023)

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (17 OCAK 2023) | İSKİ, İstanbul'da planlı su kesintisi yapılacak olan ilçe ve mahalleleri, kesinti süreleriyle birlikte anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşıyor. Vatandaşlar da mağdur olmamak adına planlı kesintileri takip ederken arama motorlarında İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler - Sular ne zaman gelecek? konuları sıklıkla araştırılıyor. İşte 17 Ocak Salı 2023 İstanbul planlı su kesintisi yapılacak ilçeler...

17 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Ocak Salı 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir."

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