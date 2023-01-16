Haberler Haberler AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU | Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı - AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU | Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı - AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin güz dönemi sınavları yaklaşırken burada okuyan kişiler, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını heyecanla bekliyordu. Bu yıl yüz yüze yapılacak olan sınavlar için beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesinde AÖF sınav giriş yerlerini paylaştı. İşte Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:30
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU | Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı - AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, güz dönemi sınavları için geri sayıma başlarken bir yandan da yönetimin sınav yerlerini açıklayacağı tarihi bekliyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda sınav yerleri öğrenci erişimine açıldı. 21 - 22 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan sınavlara giriş yerlerini merak eden öğrenciler arama motorlarında Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı araştırması yapıyor. İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

21 - 22 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak olan AÖF Güz Dönem sonu sınavları için geri sayımdevam ediyor. AÖF güz dönem sonu sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla sınav yerleri de belli oldu.

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21 - 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15 - 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27 - 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINIF GEÇME NOTU KAÇ?

Final sınavı olarak da adlandırılan dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme veya telafi sınavı yapılmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki ediyor.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulacak. AÖF ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

AÖF e-DEVLET ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

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