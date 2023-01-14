BEGÜM ÖNER KİMDİR? | Begüm Öner kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Begüm Öner burcu, boyu, kilosu...

Seksenler dizisiyle gönüllere taht kuran, ekranların sevilen yüzü Begüm Öner, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Öner hakkında arama motorlarında araştırılan Begüm Öner kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Begüm Öner burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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BEGÜM ÖNER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

7 Mart 1989'da Batı Almanya'da dünyaya gelen 34 yaşındaki Begüm Öner, annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı.

İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandırdı.

BEGÜM ÖNER EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenen Begüm Öner'in çocuğu yoktur.

BEGÜM ÖNER BURCU, BOYU, KİLOSU

1,63 metre boyundaki ve 52 kg ağırlığındaki Begüm Öner'in burcu Balıktır.