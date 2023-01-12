ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan çekiliş sonuçları ve kazananlar isim lis

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Adana'da kura çekilişleri devam ediyor. Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan'da yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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ADANA MERKEZ ÇUKUROVA SEYHAN YÜREĞİR CEYHAN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

ADANA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

İmamoğlu: 500 konut

Kozan: 500 konut

Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)

Sarıçam: 800 konut

Tufanbeyli: 156 konut

Yumurtalık: 300 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN