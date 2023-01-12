Haberler Haberler ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan çekiliş sonuçları ve kazananlar isim lis

ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan çekiliş sonuçları ve kazananlar isim lis

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında kura çekilişi sırası Adana'ya geldi. 10-13 Ocak'ta Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan'da yapılan 4.100 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oluyor. İşte arama motorlarında araştırılan Adana TOKİ kura çekiliş sonuçları, TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesii konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 10:20
ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - TOKİ Adana Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan çekiliş sonuçları ve kazananlar isim lis

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Adana'da kura çekilişleri devam ediyor. Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan'da yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Adana TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ADANA MERKEZ ÇUKUROVA SEYHAN YÜREĞİR CEYHAN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

ADANA İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • İmamoğlu: 500 konut
  • Kozan: 500 konut
  • Merkez: 4.100 konut (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)
  • Sarıçam: 800 konut
  • Tufanbeyli: 156 konut
  • Yumurtalık: 300 konut

1+1, 2+1, 3+1 TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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