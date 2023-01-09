İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Salı günü için 41 kente kar yağışı uyarısında bulundu. Amansız elli adı verilen ve 50 gün sürdüğü bilinen soğukların kapıya dayanmasıyla birlikte İstanbul'da karın ne zaman yağacağı da merak konusu oldu. Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi, kışın artık çetin yüzünü göstereceğini kanıtlarken son 52 yılın en sıcak Aralık ayının yaşanmasıyla birlikte Ocak ayında sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...