İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

"Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir."