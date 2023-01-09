Haberler Haberler İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

Yeni yılın gelişiyle birlikte batıda bu zamana dek bahar tadında geçen kışın sert yüzünü artık gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. 10 Ocak Pazartesi günü için 41 kente Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce kar yağışı uyarısı yapılırken İstanbul'da karın ne zaman yağacağı da megakentliler tarafından merak ediliyor. İşte Meteoroloji uzmanlarının açıklamaları ile 'İstanbul'a ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 17:34
İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Salı günü için 41 kente kar yağışı uyarısında bulundu. Amansız elli adı verilen ve 50 gün sürdüğü bilinen soğukların kapıya dayanmasıyla birlikte İstanbul'da karın ne zaman yağacağı da merak konusu oldu. Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi, kışın artık çetin yüzünü göstereceğini kanıtlarken son 52 yılın en sıcak Aralık ayının yaşanmasıyla birlikte Ocak ayında sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da dsevam eden sıcak havaya ilişkin açıklamalarda bulunarak 'İstanbul'a ne zaman kar gelecek?' sorusuna cevap verdi. Şen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

"Yüksek basıncın etkisi Türkiye üzerinde etkili oluyor. Bu nedenden dolayı da zaten Türkiye'de yağış yok. Bu kadar uzun süre yüksek basıncın Türkiye üzerinde etkili olması beklenen bir olay değil. Yüksek basınç ne demek, yüksek basınç kararlı bir dönem demek. Yani rüzgar yok, dağılım yok. Dolayısıyla sis oluşuyor. Bu yüksek basıncın özelliklerinden biridir."

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

"Sis oluştuğu zaman da hava kirliliği hat safhaya çıkıyor. İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde."

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

"Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor. Sıcaklıklar bu şekilde devam edecek gibi görünüyor."

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

"Kar ne zaman gelecek? İstanbul'a biraz daha var görünmüyor ama ayın 10'unda bir soğuk hava dalgası girişi var Türkiye'ye ama Marmara'da kar yağışı yapacağını pek tahmin etmiyorum. Anadolu'ya bir kar yağışı gelecek ayın 10'undan sonra."

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

AMANSIZ ELLİ SOĞUKLARI NEDİR?

Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesinde öğretim görevlisi de olan Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve "kara kış"ın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

'AMANSIZ ELLİ'YE OMEGA BLOKAJI

Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK? | Amansız elli soğukları kapıda! İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından açıklama

Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.

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