ÇİFTÇİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Çiftçi kredisi başvuru, vade sayısı, faiz oranı kaç?

Çiftçiye destek kredisi 2023 yılının ilk günlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Binlerce çiftçinin yüzünün güldüren çiftçi kredisinde ayrıntıların da paylaşılmasının ardından başvuru şartları, faiz oranı ve vade sayısı belli oldu. Kişi başı 250 bin TL'ye kadar verilecek olan krediye ilişkin arama motorlarında araştırılan Çiftçi kredisi başvuru şartları nedir? Çiftçiye destek kredisi vade sayısı, faiz oranı kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇİFTÇİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü başlığımız Tarım Borç Transferi Kredisi. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faiz oranı yüzde 9,75, vadesi 60 aydır. Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankası'nın yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize ve işletmelere hayırlı olmasını diliyorum."

ÇİFTÇİ KREDİSİ VADE SAYISI, FAİZ ORANI KAÇ?

Çiftçi destek kredisi kişi başına 250 bin TL kadar verilecek. Yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.

250 BİN TL KREDİ ÇEKEN BİR ÇİFTÇİ

36 ay taksit yaptırabilecek.

Yılda 9,75 faiz oranı uygulanacak

BİR DESTEK DE KOBİLERE

Başkan Erdoğan, konuşmasında çiftçilerin yanı sıra KOBİlere de müjde verdi. Tarımsal KOBİ Kredisini vatandaşa duyuran Başkan Erdoğan "Uygulamaya koyacağımız Tarımsal KOBİ kredisinin üst limiti 15 milyon TL, yıllık faiz oranı yüzde 4,75 olacak." dedi.

Öte yandan Tarım Borç Transferi ile ilgili de güzel haber veren Başkan Erdoğan, "Başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankası'nda sağlanacak uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon, faiz oranı 9,75, vadesi 60 aydır. Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilere ve işletmelere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.