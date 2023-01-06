0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI | Düşük faizli konut kredisi ödemeleri nasıl olacak? Aylık ödemesi ne kadar?

Orta gelirliye konut kampanyası Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan geldi. "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuran iki bakan, kampanyaya katılma şartlarının yanı sıra gelir şartı sınırını da açıkladı. Konutların yüzde 25'inin İstanbul'da kalanının ise diğer bölgelerde farklı oranlarda yapılacağı bildirilen açıklamada "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda projesinin tüm detayları belli oldu.

İSTANBUL'DA 5 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ VERİLECEK

Kredi olarak 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki iller için en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL verilecek. İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

0,69 FAİZ ORAN KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

5 yıl boyunca satılamayacak.

Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.

15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek.

2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz

2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz

4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak.

Türkiye; İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla 2. bölge ve diğer tüm iller 3. bölge olmak üzere ayrıldı. 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon lira kredi kullanılacak. Kampanyadan İstanbul'da aylık geliri 80 bin TL'yi, ikinci bölgede 65 bin TL'yi, üçüncü bölgede 45 bin TL'yi geçmeyen haneler yararlanabilecek.

UYGUN FAİZLİ KREDİDEN NASIL FAYDALANILACAK?

Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.

Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME MİKTARI NE KADAR?