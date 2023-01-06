Haberler Haberler 0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI | Düşük faizli konut kredisi ödemeleri nasıl olacak? Aylık ödemesi ne kadar?

0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI | Düşük faizli konut kredisi ödemeleri nasıl olacak? Aylık ödemesi ne kadar?

SON DAKİKA KONUT KREDİSİ HABERLERİ - Orta gelirli vatandaşların en sahibi olabilmesi için büyük fırsat kapıda. 0,69 faiz oranı ile konut kredisi verileceği açıklandıktan hemen sonra birçok kişi geri ödeme ve ödeme planı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Orta gelir grubu konut projesi başvuru şartları da açıklandı. Peki, düşük faizli konut kredisi ödemeleri nasıl olacak? Aylık ödemesi ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 17:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 17:30
0,69 FAİZ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI | Düşük faizli konut kredisi ödemeleri nasıl olacak? Aylık ödemesi ne kadar?

Orta gelirliye konut kampanyası Hazine ve Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan geldi. "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyuran iki bakan, kampanyaya katılma şartlarının yanı sıra gelir şartı sınırını da açıkladı. Konutların yüzde 25'inin İstanbul'da kalanının ise diğer bölgelerde farklı oranlarda yapılacağı bildirilen açıklamada "Yeni Evim Konut Finansman Programı"nda projesinin tüm detayları belli oldu.

İSTANBUL'DA 5 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ VERİLECEK

Kredi olarak 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki iller için en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL verilecek. İstanbul 1. Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

0,69 FAİZ ORAN KONUT KREDİSİ ŞARTLARI

  • Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
  • 5 yıl boyunca satılamayacak.
  • Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
  • Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
  • 15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek.
  • 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz
  • 2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz
  • 4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak.

Türkiye; İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla 2. bölge ve diğer tüm iller 3. bölge olmak üzere ayrıldı. 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon lira kredi kullanılacak. Kampanyadan İstanbul'da aylık geliri 80 bin TL'yi, ikinci bölgede 65 bin TL'yi, üçüncü bölgede 45 bin TL'yi geçmeyen haneler yararlanabilecek.

UYGUN FAİZLİ KREDİDEN NASIL FAYDALANILACAK?

  • Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.
  • Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
  • Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME MİKTARI NE KADAR?

  • 1.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 9.719 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 1.749.420 TL olacak.
  • 2.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 19.438 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 3.498.840 TL olacak.
  • 3.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 29.157 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 5.248.260 TL olacak.
  • 4.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 38.875 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 6.997.500 TL olacak.
  • 5.000.000 TL çekilen kredide aylık ödeme tutarı 48.594 TL olacak. Toplam geri ödeme miktarı ise 8.746.920 TL olacak.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünyanın en çok kazanan futbolcusu belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı...
Antalya'da yerel gazetede cinsel taciz iddiası! Stajyerin ellerini tutup okşadı...
Aslan'da 3 yolcu birden!
Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş transfer sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ - SON DAKİKA
Son dakika 2023 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Ocak 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 7 haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 7 haftanın programı açıklandı! 17:16
Aleksander Ceferin UEFA başkanlık seçiminde tek aday Aleksander Ceferin UEFA başkanlık seçiminde tek aday 16:50
Samsunsporlu Ali Kaan'dan itiraf Samsunsporlu Ali Kaan'dan itiraf 16:43
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 16:40
Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş transfer sözleri Beşiktaş'a gelecek mi? Flaş transfer sözleri 16:26
Jesus'tan derbi öncesi o isme uyarı! "Son şansın" Jesus'tan derbi öncesi o isme uyarı! "Son şansın" 16:18
Daha Eski
Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar Özer Hurmacı: Bursaspor her zaman zirveye oynar 16:02
Avcı öğrencilerine seslendi! Giresun maçı sonrası... Avcı öğrencilerine seslendi! Giresun maçı sonrası... 15:55
Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım Şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım 15:54
Hasan Ali'den transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray... Hasan Ali'den transfer kararı! Beşiktaş ve Galatasaray... 15:32
Manchester United'dan kaleci takviyesi Manchester United'dan kaleci takviyesi 15:16
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? 14:48