Haberler Haberler HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Hatay'da yapılan kura çekilişinin ikinci etabı tamamlandı. Hatay Merkez ve İskenderun Kırıkhan ve Dörtyol çekilişlerinin ardından Belen ve Altınözü'nde inşa edilecek 600 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Hatay TOKİ kura çekiliş sonuçları, Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 09:50
HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Hatay'da kura çekilişleri 2 - 5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağ ilçelerinde yapılacak projede Merkez İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol kuralarının ardından Belen ve Altınözü çekilişleri de tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ HATAY MERKEZ VE İSKENDERUN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ HATAY BELEN VE ALTINÖZÜ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ HATAY KIRIKHAN VE DÖRTYOL KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

HATAY İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

  • ALTINÖZÜ: 350 konut
  • BELEN: 250 konut
  • DÖRTYOL: 500 konut
  • ERZİN: 250 konut
  • HASSA: 100 konut
  • İSKENDERUN: 350 konut
  • KIRIKHAN: 350 konut
  • MERKEZ: 1.100 konut
  • PAYAS: 700 konut
  • REYHANLI: 250 konut
  • YAYLADAĞI 3. ETAP: 250 konut

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