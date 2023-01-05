HATAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Hatay TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Hatay'da kura çekilişleri 2 - 5 Ocak tarihleri arasında yapılıyor. Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Merkez, Payas, Reyhanlı ve Yayladağ ilçelerinde yapılacak projede Merkez İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol kuralarının ardından Belen ve Altınözü çekilişleri de tamamlandı. 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Hatay TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Hatay kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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TOKİ HATAY MERKEZ VE İSKENDERUN KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ HATAY BELEN VE ALTINÖZÜ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ HATAY KIRIKHAN VE DÖRTYOL KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

HATAY İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI