SON DAKİKA ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI | TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu? - 2022 Aralık enflasyon yüzde kaç?

Aralık ayı enflasyon rakamları için beklenen an geldi. TÜİK'in açıkladığı 2022 yılının son enflasyon verileri, memur ve emekli maaş zammında belirleyici rol oynayacağından kritik öneme sahip. Peki TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu? - 2022 Aralık enflasyon yüzde kaç? İşte TÜİK'in 2022 Aralık ayı enflasyon verileri...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU? 2022 ARALIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

EKONOMİSTLERİN ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor.

KASIM 2022 ENFLASYON VERİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 oldu.

TÜFE'deki değişim kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu.