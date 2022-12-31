ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI | Terk eden eski nişanlıya, sevgiliye, en güzel yılbaşı mesajları...

Her canlının ihtiyaç duyduğu bir duygu olan sevgi, kimi zaman insanlara istediği şeyi vermez. Bazen bir sevgiliden olan beklentiler karşılıklı olarak karşılanmayınca yollar ayrılmak zorunda kalır. Ancak sevgisi içinde kalanlar, her fırsatta eskiyi hatırlar. Yeni umutlarla dolu yeni yılda eski sevgilisine güzel bir mesaj göndermek isteyen, terk edilenlerin karşı tarafı pişman edeceği, bırakıp gidenlerin ise 'kalbimde yerin baki' göndermesi yapacağı en güzel yeni yıl mesajlarını haberimizde derledik. İşte eski sevgiliye, terk eden eski nişanlıya, sevgiliye, en güzel yılbaşı mesajları...

ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI

👉Atı alan Üsküdar'ı gеçip gidеr bеlki, ama sеnin gibi ahı alan sıratı gеçеbilеcеk mi? 2023 başkalarının ahını almadığın bir yıl olsun dilerim. Benim ahım sana bu yıl da yeter!

👉Yüzüme karşı melek olanlar, arkamdan kuyu kazarak çakallık yaptıklarını düşünüyorlar. Asla unutmasınlar, ben onların içindeki şeytanla boğuşarak geçirdim bu yılı. Gelecek sene yerleri yok hayatımda.

👉2022'de kalbimin sızısıydın. 2023'te alnımın yazısı olsan ne olur sanki?

👉Evet, 2022'de bir sebeple sevdim seni. Ama sanma ki bu böyle sürecek. 2023'te daha iyi bir sebeple sileceğim seni.

👉Duygusal olarak bittim, zihinsel olarak çöktüm, ruhsal olarak öldüm ama fiziksel olarak gülümsüyorum. 2023'te sen de böyle ol!

👉Artık herhangi bir hayale kucak açamayacak kadar yorgunum. Yeni yıl seni de benim kadar yorsun. Ama yine de yolun açık olsun!

👉2023'te ne olacak biliyor musun? Sen pişman, ben başkasının!

👉Ayaklarıyla gitseydin yetişirdim, ama sen başkasıyla gittin. Yeni yılda ona da aynısını yapma!

👉Bu yıl senin sırandı, devam et. Ama yeni yılda sıra bana gelmesin. Dua et!

👉Giden geri dönüyorsa, sevdiğinden değil, daha iyisini bulamadığındandır.

👉Ömür boyu kalacakmış gibi sevdik biz bazılarını, ömür boyu kalmayacaklarını bile bile. Bu yıl da yalnız bıraktın beni, bakma artık yüzüme!

👉Senle olan hayallerimi sen öldürdün.. Senle olan anılarımı sen öldürdün. Aşkımızı basit insanların yıkmasına sen izin verdin. O yüzden işte sen de benim için öldün. Benim için geçmiş yılda kaldın!

👉Benim kimseyle uğraşacak vaktim yok. İnsansa notunu, hayvansa otunu verir geçerim. Sana otunu verdim, git ötede ye. Mutlu yıllar!

TERK EDEN ESKİ NİŞANLIYA YILBAŞI MESAJLARI

👉Tam karakterin oturacakken sandalyeyi çekmişler sanki. Bu yıl ona bir yer bulsan iyi olur.

👉Mutluluktan uçuyorum dеrdin hеp; o kadar mutlu еttim ki uçup gittin. Bu yıl aynı yere konman dileğiyle, yine avuçlarımın içine...

👉Sеnin yakarak külе çеvirdiğin kalbe bir başkası üflеyеrеk can vеrir. Bu yıl benim yılım olacak, yaralarımı saracak. Sen ağla dur beni kaybettiğin için.

👉Giderken arkasına bakmadan gidenin arkada bıraktığı bir anısı kalmamıştır. Bari yeni yılda arkanda bırakma sevdiklerini...

👉Sen bedenen beni terk etmedin ama artık kalbin, gözlerin bana ait değil. Gözlerin eskisi gibi bakmaz, kalbin eskisi gibi çarpmaz oldu. Kendine boş yere eziyet etme gitmek istiyorsan git. Yeni yılda olma hayatımda.

👉Bırakacağın eli hiç tutma tutacağın eli ise hiç bırakma. Sahte sevgilere gül olmaktansa gerçek sevgilere diken ol.