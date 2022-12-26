DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6200 personel alımı yapacağını açıkladı. Taşra teşkilatında görevlendirilecek Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımı yapılacak. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınıyor. Peki, Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DİYANET 6 BİN 200 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyımın alımı yapılacak. 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak adayların, 26 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

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SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.