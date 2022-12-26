Haberler Haberler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6200 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Taşra teşkilatındaki açık pozisyonlar için 6 bin 200 Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alınacak. Birçok kişi detayları araştırıyor. Peki, Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 16:10
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6200 personel alımı yapacağını açıkladı. Taşra teşkilatında görevlendirilecek Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım alımı yapılacak. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınıyor. Peki, Diyanet 6 bin 200 personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

DİYANET 6 BİN 200 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, 1300 Kur'an kursu öğreticisi (kadın), 4 bin 600 imam hatip ve 300 müezzin kayyımın alımı yapılacak. 2022 KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124, ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan alma şartı aranacak adayların, 26 Aralık-6 Ocak tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sözlü sınavlar, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize, Van ve Yozgat'ta yapılacak.

DİĞER
Çılgın Bediş'in Banu'su estetik harikası oldu! Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün...
Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler: "Madem beni kırmamış..."
F.Bahçe'de İsmail gelişmesi! Hatayspor maçında...
Ozan için istenen rakam belli oldu! Beşiktaş...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
2023 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
MPİ yılbaşı ikramiyesi ve tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları!
Bu sene Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat kaçta? 15:46
Ronaldo'ya eşinden lüks hediye Ronaldo'ya eşinden lüks hediye 15:15
Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor Trabzonspor Karagümrük maçına hazırlanıyor 15:12
Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı Beşiktaş A. Demirspor maçı hazırlıklarına başladı 15:09
Atiba ligde ilk kez! Atiba ligde ilk kez! 14:49
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 14:38
Daha Eski
Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu Aslan'da Belotti sesleri! İtalyanlar duyurdu 14:36
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 14:18
TFF Başkanı Büyükekşi'den fair-play sözleri! TFF Başkanı Büyükekşi'den fair-play sözleri! 14:15
Başakşehir açıkladı! 2 yıllık imza Başakşehir açıkladı! 2 yıllık imza 14:06
Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı 13:53
G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi G.Saray U19'da Kayserispor'u devirdi 13:39