Haberler Haberler Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste

Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste

10 farklı radyoyu bünyesinde barındıran Turkuvaz Radyolar dijitaldeki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Dopdolu içeriklerle 24 saat canlı yayında müzikseverlerle buluşan Turkuvaz Radyolar iOS ve Android uygulamalarını yeniledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 16:52
Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste

Ulusal ve dijital platformdaki yayınları ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Turkuvaz Radyolar mobil dinleyeciye ulaşma konusunda tüm yenilikleri takip ediyor.

Bu anlamda yatırımlarına devam eden Turkuvaz, iOS ve Android'deki radyo uygulamalarını yenileyerek dijitalde de iddiasını sürdürüyor.

TURKUVAZ RADYOLAR İOS UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TURKUVAZ RADYOLAR ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TURKUVAZ RADYOLAR ZİRVE YARIŞINDA

A Haber Radyo, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo ve a Spor Radyo; kendi kulvarlarında zirve yarışında emin adımlarla ilerlerken, müziğin her türünü dinleyiciye ulaştırıyor.

Haber alanında rakiplerini geride bırakarak zirvede olan a Haber Radyo, geniş verici ağı ile Türkiye'nin dört bir yanından yayınlarına devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana birçok ödül ile başarısını kanıtlayan a Haber Radyo, Türkiye genelinde 145 noktada yayında. Kısa sürede sporun lider radyoları arasında yerini alan a Spor Radyo, sporseverlere her an sporun keyif ve heyecanını yaşama fırsatı sunuyor. 24 saat Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, dua, dini ve düşünce sohbetleri dinlemek isteyenlerin radyosu olarak yola çıkan VAV Radyo, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor.

DİĞER
Akasya Durağı'nın Obayana'sı siyahi oyuncu Max Bendo yeniden ekranda! Son hali çok konuşuldu! Şimdi su kuyusu açıyor...
Hülya Avşar'dan aralık ayında tekne paylaşımı geldi gelmesine ama... "Deniz tekne lüks ve ben" Kameranın açısı biraz değişince olanlar oldu
Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu belli oldu!
Akyazı'da dev derbi! İşte Trabzonspor - F.Bahçe maçının ilk 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
TRABZON TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 16:47
Fatih Terim Kasımpaşa Sivasspor maçında! Fatih Terim Kasımpaşa Sivasspor maçında! 16:36
Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte o isim var Galatasaray transferde büyük oynuyor! Hedefte o isim var 16:23
Tuzlaspor 4-2 Altay (MAÇ SONUCU) Tuzlaspor 4-2 Altay (MAÇ SONUCU) 16:04
Beşiktaş seriye son verdi! Beşiktaş seriye son verdi! 16:03
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe'ye yanıt! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe'ye yanıt! 15:45
Daha Eski
Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? Galatasaray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:38
Hatay'da puanlar paylaşıldı! Hatay'da puanlar paylaşıldı! 15:32
Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! 15:22
Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:12
Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok" Beşiktaş için flaş yorum! "Şaşırttı düzen yok" 15:00
Arina'ya nazar değdi! Arina'ya nazar değdi! 14:57