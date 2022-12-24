Turkuvaz Radyolar'ın iOS ve Android uygulamaları yenilendi... Dopdolu adresler tek adreste

Ulusal ve dijital platformdaki yayınları ile büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Turkuvaz Radyolar mobil dinleyeciye ulaşma konusunda tüm yenilikleri takip ediyor.





Bu anlamda yatırımlarına devam eden Turkuvaz, iOS ve Android'deki radyo uygulamalarını yenileyerek dijitalde de iddiasını sürdürüyor.



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TURKUVAZ RADYOLAR ZİRVE YARIŞINDA

A Haber Radyo, Radyo Turkuvaz, Vav Radyo ve a Spor Radyo; kendi kulvarlarında zirve yarışında emin adımlarla ilerlerken, müziğin her türünü dinleyiciye ulaştırıyor.





Haber alanında rakiplerini geride bırakarak zirvede olan a Haber Radyo, geniş verici ağı ile Türkiye'nin dört bir yanından yayınlarına devam ediyor.





Kuruluşundan bu yana birçok ödül ile başarısını kanıtlayan a Haber Radyo, Türkiye genelinde 145 noktada yayında. Kısa sürede sporun lider radyoları arasında yerini alan a Spor Radyo, sporseverlere her an sporun keyif ve heyecanını yaşama fırsatı sunuyor. 24 saat Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, dua, dini ve düşünce sohbetleri dinlemek isteyenlerin radyosu olarak yola çıkan VAV Radyo, kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor.



