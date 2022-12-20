Haberler Haberler RİZE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Rize TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Rize isim listesi

RİZE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Rize TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Rize isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 20 Aralık Salı günü Rize'de çekiliyor. Peki Rize TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 Rize TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 08:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 08:10
RİZE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Rize TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Rize isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 20 Aralık Salı günü Rize kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Rize TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Rize isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

RİZE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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RİZE HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. Giresun'da ise TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında konutlar, 2 farklı ilçede, 1.100

  • RİZE GÜNEYSU TOKİ: 350 konut
  • RİZE MERKEZ TOKİ: 673 konut
  • RİZE MERKEZ KENDİRLİ TOKİ: 77 konut
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