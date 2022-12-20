Haberler Haberler AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2022 AÖF Güz Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2022 AÖF Güz Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrencinin beklediği haber geldi. 'nün resmi internet sitesinde, AÖF 2022 Güz Dönemi sınav sonuçları erişime açıldı. 10-11 Aralık tarihleri arasında yapılan sınavlardan geçip geöediğini araştıran Anadolu Üniversitesi öğrencileri arama motorlarında Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2022 AÖF Güz Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:30
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI | Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2022 AÖF Güz Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç?

Yüz binlerce öğrencinin uzaktan eğitimle öğrencisi olduğu Anadolu Üniversitesi'nin 2022 - 2023 Güz Dönemi ara sınav sonuçları belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda öğrencilerin sınav notlarına erişiminin açıldığı belirtilirken arama motorlarında Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2022 AÖF Güz Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç? konuları da en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte tüm merak edilenler...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarının 10-11 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açıldı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AÖF öğrencileri, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AOS) üzerinden sisteme giriş yaparak ara sınav derslerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecekler. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci numarası ve şifresi ile veya e-Devlet öğrenci giriş seçeneği ile birlikte öğrenebilecekler.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türkiye Programları 2022-2023 sınav takvimi paylaşılmıştı. Takvime göre sınav tarihleri şöyle:

🖊AÖF güz yarıyılı ara sınavları 10-11 Aralık 2022

🖊AÖF güz yarıyılı dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023

🖊AÖF bahar yarıyılı ara sınavları 15-16 Nisan 2023

🖊AÖF bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023

2022 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇ SORGULAMA

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Açıköğretim sistemine göre öğrenim görülen programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

ÖRNEK HESAPLAMA

Ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7) = 18 + 56
Başarı Notu = 74

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