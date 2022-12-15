ARALIK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Aralık 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi?

ARALIK FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI | İki gündür devam eden ABD Merkez Bankası Toplantıları sona erdi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED faiz kararını basın açıklaması ile dünyaya duyurdu. Hem iç hem de dış piyasalara yön veren FED faiz kararının belli olmasıyla ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? - FED Aralık 2022 faiz ne oldu, ne kadar yükseldi? sorularını haberimizde cevapladık. İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan daha artırdı. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

FED ARALIK 2022 FAİZ NE KADAR YÜKSELDİ?

Art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı.

Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.

Yüksek enflasyon karşısında martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

TOPLAM ARTIŞ 425 BAZ PUAN

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.