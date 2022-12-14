Haberler Haberler LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE: Aylık 5.500 liralık destek ödemesi! - Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir?

LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE: Aylık 5.500 liralık destek ödemesi! - Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir?

Kabine Toplantısının ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lise ve üniversite öğrencilerine büyük müjdeyi duyurdu. Aylık 5 bin 500 lira destek ödemesi yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, ödeme yapılacak öğrencilerin YÖK tarafından belirleneceğini ve başarılı öğrenciler arasından sçeileceğini bildirdi. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 17:30
LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE MÜJDE: Aylık 5.500 liralık destek ödemesi! - Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir?

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Başarı Teşvik Programı'nın detaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YÖK'ün belirlediği öğrencilere her ay 5 bin 500 lira destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Başarılı öğrencilere devletlerinin yanlarında olduğunu gösterecek ödemelerin yapılacağını kaydeden Erdoğan, Başarı Teşvik Programıyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki Başarı Teşvik Programı nedir, kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan "Başarı Teşvik Programı"nı açıkladı. Hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız."

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başkan Erdoğan, Başarı Teşvik Programı'ndan yararlanacak öğrencilerin kriterlerini ise şu ifadelerle belirtti:

"YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak. Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."

BÜTÇE 1,5 MİLYAR DOLAR

Başarı Teşvik Programı'na ilişkin diğer detayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanacağı bilinirken Başkan Erdoğan, bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildirdi.

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