2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen yıl asgari ücret zammı ne zaman belli oldu? - 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Ülke gündeminin en yoğun maddesi asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrette 2023 zammını görüşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı için ise 14 Aralık'ı işaret eden komisyonda bulunan TÜRK-İŞ, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıklanan 7.785 TL'nin asgari ücret zammında 'kırmızı çizgi'leri olduğunu aktarmış ve bu rakam ile masaya oturacaklarını açıklamıştı. Peki 2022 asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen yıl asgari ücret zammı ne zaman belli oldu? - 2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler...

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2022 yılında, 1 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücreti 16 Aralık 2021 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 4 bin 253 lira olarak açıklanırken 2022'nin ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 50,54'e ulaşmıştı. Aynı zamanda 2022 yılı ve sonrası için asgari ücrette gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü, saat 14.00'te düzenledi. İkinci toplantı için ise 14 Aralık tarihi belirlenirken asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2023 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLASI SENARYOLAR

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar ise şöyle:

💰YÜZDE 20 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 30 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 40 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 50 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

2023 asgari ücret zammıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİNE İLİŞKİN SONUÇLAR AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl ilk kez düzenlediği asgari ücret beklentisine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 536 TL iken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin 50 TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu.

🔶İŞÇİLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.500 TL üzeri

🔶İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.000 TL

🔶KAMUOYUNUN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.845 TL

🔶ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ: 7.630 TL