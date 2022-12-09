Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Aralık Cuma 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 12:13 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 12:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

9 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,6417(Alış) - 18,6554 (Satış)

EURO: 19,6975 (Alış) - 19,7053 (Satış)

STERLİN: 22,7561 (Alış) - 22,8702(Satış)

1 DOLAR = 18,65 TL

👉9 Aralık Cuma 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.073,31

Gram altın satış: 1.073,53

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.753,00

Çeyrek altın satış: 1.776,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.495,00

Yarım altın satış: 3.551,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.022,00

Tam altın satış: 7.078,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.186,00

Cumhuriyet altını satış: 7.295,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.216,00

Ata altın satış: 7.264,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Aralık Cuma günü saat 12.08 itibarıyla alınmıştır.

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