💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
9 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,6417(Alış) - 18,6554 (Satış)
EURO: 19,6975 (Alış) - 19,7053 (Satış)
STERLİN: 22,7561 (Alış) - 22,8702(Satış)
1 DOLAR = 18,65 TL
👉9 Aralık Cuma 2022 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.073,31
Gram altın satış: 1.073,53
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.753,00
Çeyrek altın satış: 1.776,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.495,00
Yarım altın satış: 3.551,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.022,00
Tam altın satış: 7.078,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.186,00
Cumhuriyet altını satış: 7.295,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.216,00
Ata altın satış: 7.264,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Aralık Cuma günü saat 12.08 itibarıyla alınmıştır.