AKSARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE - Aksaray TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Aksaray isim listesi

TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 8 Aralık Perşembe günü Aksaray kurası yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında Aksaray TOKİ çekiliş sonuçları sorgula | 1+1. 2+1, 3+1 TOKİ Aksaray isim listesi konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

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AKSARAY HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

TOKİ Aksaray 1212 konut için Ağaçören, Eskil, Gülağaç ve Ortaköy'de kura çekiliyor

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