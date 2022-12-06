Haberler Haberler ChatGPT nedir? | Yapay zeka sohbet aracı ChatGPT nasıl kullanılır? Kod, makale, hikaye yazıyor...

ChatGPT nedir? | Yapay zeka sohbet aracı ChatGPT nasıl kullanılır? Kod, makale, hikaye yazıyor...

Tüm dünyayı kasıp kavuran ChatGPT ile neler yapabileceğinizi merak ediyor musunuz? Yapay zeka ile üretilen OpenAI tarafından kullanıma ücretsiz sunulan ChatGPT, adeta insan gibi sorularınızı yanıtlıyor, makale ve hikaye yazıyor. İşte ChatGPT ile ilgili tüm bilgiler ve detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 15:39 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 15:40
ChatGPT nedir? | Yapay zeka sohbet aracı ChatGPT nasıl kullanılır? Kod, makale, hikaye yazıyor...

Yapay zeka, her geçen gün daha fazla hayatımıza girmeye devam ediyor. Son olarak OpenAI isimli firma tarafından üretilen ChatGPT, milyonlarca kullanıcının hizmetine ücretsiz olarak sunuldu. Peki, ChatGPT nedir? Nasıl kullanılır? ChatGPT kod yazabilir mi? İşte detaylar...

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. Bu program, kullanıcı tarafından girdi olarak verilen metinleri analiz ederek anlamlı cevaplar vermeyi amaçlar. Örneğin, bir kullanıcı bir soru sormanızı isterse, ChatGPT bu soruyu anlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaktır. Bu program, dil modeli teknolojisi sayesinde insan dilini anlamayı ve yanıtlamayı öğrenebilir.

CHATGPT NELER YAPABİLİYOR?

ChatGPT, bir dil modeli olarak tasarlanmıştır. ChatGPT, kullanıcı tarafından verilen metinleri analiz ederek anlamlı cümleler oluşturmaya da çalışabilir. Ancak, ChatGPT'nin tam olarak ne yapabileceği, programın nasıl eğitildiğine ve kullanıldığı ortama göre değişebilir. ChatGPT'den istediğiniz konuda sorular sorarak yardım almanız mümkün. Örneğin baklava tarifi için bilgi alabilirsiniz.

İŞTE CHATGPT TARAFINDAN VERİLMİŞ EN İYİ CEVAPLAR

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