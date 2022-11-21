MB KASIM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - İşte ekonomistlerin tahminleri

MB KASIM FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın Kasım ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı duyurulacak. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında faiz konusuna da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda kasım ayı içinde de faizde artış beklenmiyor.

EKONOMİSTLERİN MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 37,34'ten yüzde 37,47'ye yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 21,17'den 20,76'ya geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 23,61'den 23,35'e indi.

Bir önceki anket döneminde 49,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 48,8 milyar dolara gerilerken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 31,1 milyar dolar oldu.

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 5,1'de sabit kalırken, gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e düştü.

TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler ise yüzde 9,00 olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirdi.