TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU | TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İŞKUR...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile 34 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın ardından birçok kişi başvuru koşullarını ve detayları araştırmaya başladı. Peki, Tübitak personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK personel alımı ilanında memur, yönetici asistanı, teknisyen ve tekniker ile dağıtıcı ve şoför alınacağını açıkladı. Söz konusu 34 personel, TÜBİTAK Başkanlığı ile kurumun çeşitli merkez ve enstitülerinin bulunduğu Ankara ve Kocaeli'de istihdam edilecek. Alıma ilişkin koşul ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanırken iş başvuruları da "https://esube.iskur.gov.tr" adresinden yapılacak. Başvurular 21 Kasım'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI - TIKLA