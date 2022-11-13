ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA 1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI | Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Özel sektör çalışanları ile işverenlerin beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. 2023 yılının haziran ayına kadar iş veren tarafından çalışanların maaşına ek olarak verilebilecek olan 1000 TL'lik doğalgaz yardımı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

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ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayınlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

NTV'nin haberine göre, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek. Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

TÜM ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI 1000 TL YARDIM ALACAK MI?

Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı. Bu nedenle tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak.

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.

Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.

Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

Ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.