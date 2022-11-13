Haberler Haberler ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA 1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI | Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA 1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI | Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Özel sektör çalışanlarını sevindiren haber yürürlüğe girdi. Doğalgaz ve ısınma yardımı kapsamında çalışanlara 1000 lira ek ödeme yapılacağı öğrenilirken tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren kararın ardından arama motorlarında Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler? sorularının cevabı araştırılıyor. Vergi ve SGK priminden muaf tutulacak bin liralık doğalgaz ve ısınma yardımı hakkında detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:38
ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINA 1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI | Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Özel sektör çalışanları ile işverenlerin beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen doğalgaz ve ısınma yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. 2023 yılının haziran ayına kadar iş veren tarafından çalışanların maaşına ek olarak verilebilecek olan 1000 TL'lik doğalgaz yardımı hakkında arama motorlarında araştırılan 'Özel sektör çalışanları doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

USTA İSİMDEN JESUS'A ELEŞTİRİ! "HATALAR ZİNCİRİ..." | TIKLAYIN

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayınlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

NTV'nin haberine göre, işverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi. Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.

Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek. Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.

İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

TÜM ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI 1000 TL YARDIM ALACAK MI?

Çalışanlara bu ödemelerin yapılması işverenler açısından zorunlu değil, tamamen isteğe bağlı. Bu nedenle tüm özel sektör çalışanları 1000 TL tutarındaki ısınma ve doğalgaz yardımından faydalanmayacak.

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.

Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.

Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

Ayrıca, personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edildi.

DİĞER
Tarkan filmleriyle hafızalara kazınmıştı! Öldüğü sanılan Eva Bender'e yıllar acımadı! Bakın şimdi ne yapıyor?
Fikri olana iş kurana devletten büyük destek! İşte hibe, kredi ve destek programı detayları
Maç sonu çarpıcı yorum! "Kafalarını kuma gömecekler"
O isme sert sözler! "Affedilemez"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (13 Kasım Pazar)
İstanbul planlı su kesintisi olan ilçeler (13 Kasım Pazar)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Kasım)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Siyahla beyaz gibi" "Siyahla beyaz gibi" 09:09
Morutan attı Pisa berabere kaldı Morutan attı Pisa berabere kaldı 09:08
Maç sonu çarpıcı yorum! "Kafalarını kuma gömecekler" Maç sonu çarpıcı yorum! "Kafalarını kuma gömecekler" 08:03
O isme sert sözler! "Affedilemez" O isme sert sözler! "Affedilemez" 07:34
Arsenal Odegaard'la güldü! Arsenal Odegaard'la güldü! 01:04
Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! Erman Toroğlu: Türk futbolu bunu çok özledi! 00:52
Daha Eski
Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! Toroğlu Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi! 00:18
G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! G.Saray'dan Başakşehir'e göndermeli paylaşım! 00:18
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 00:18
Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... Okan Buruk: F.Bahçe'nin puan kaybından sonra... 00:18
Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! Belözoğlu: Seviyemizin ne olduğunu bize gösterdiler! 00:18
Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" Toroğlu'dan Buruk'a övgü! "Son 2 maçta ispatladı" 00:17