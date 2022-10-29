Haberler Haberler 29 EKİM KAPALI YOLLAR | 🚖 29 Ekim 2022 Ankara, İstanbul, İzmir trafiğe kapalı yollar listesi - Cumhuriyet Bayramı alternatif güzergahlar

29 EKİM KAPALI YOLLAR | 🚖 29 Ekim 2022 Ankara, İstanbul, İzmir trafiğe kapalı yollar listesi - Cumhuriyet Bayramı alternatif güzergahlar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, iki yıldır pandeminin gölgesinde kalmasının ardından 2022'de büyük bir soçku ve sevinç içinde kutlanacak. Günlerdir devam eden hazırlıkların ardından beklenen gün gelirken kutlamaların yoğun olacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yola çıkıp mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise arama motorlarında 29 Ekim 2022 Ankara, İstanbul, İzmir trafiğe kapalı yollar listesi - Cumhuriyet Bayramı alternatif güzergahlar konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 09:30
29 EKİM KAPALI YOLLAR | 🚖 29 Ekim 2022 Ankara, İstanbul, İzmir trafiğe kapalı yollar listesi - Cumhuriyet Bayramı alternatif güzergahlar

29 EKİM KAPALI YOLLAR | Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla karşılanırken günlerdir devam eden hazırlıkların ardından sona gelindi. Ülke genelindeki birçok kentte konserlerden gösterilere çok sayıda organizasyon düzenlenirken başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bazı kentlerde yollar trafiğe kapatıldı. Büyük şehirlerde çıkması muhtemel kargaşayı önlemek için yapılan bu uygulamanın ardından yola çıkacak olan vatandaşlar arama motorlarında 29 Ekim 2022 Ankara, İstanbul, İzmir trafiğe kapalı yollar listesi - Cumhuriyet Bayramı alternatif güzergahlar konularını araştırıyor. İşte 29 Ekim 2022 kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

29 EKİM 2022 ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

👉28 Ekim 2022 Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) Ulus Meydanı'na gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren;

👉Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların 👉tamamı çift yönlü,

👉(İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

👉(İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

29 EKİM 2022 İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

Konuyla ilgili henüz İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmedi. Ancak 22 Ekim günü genel prova sebebiyle paylaşılan liste şöyleydi:

👉Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) Gidiş ve Gelişler trafiğe kapatılacak.

👉D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) girişleri

👉10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

👉Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarından (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

👉Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (VatanCaddesi) girişleri

👉Hal Yolu Güney'den gelip, Vatan Caddesi girişleri

👉Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tümcadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

CUMHURİYET BAYRAMI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR (İSTANBUL)

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi

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