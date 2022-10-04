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KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Ekim 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

TÜİK Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeki (TÜFE ve YI-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Bu verilerin açıklanmasının ardından en çok merak edilen detaylardan biri de kira artış oranı oldu. Ekim ayı kira artış oranını merak edenler arama motorlarında, Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte Ekim ayı kira artış oranı 2022 hesaplama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 13:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022 Salı 14:01
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA | Ekim 2022 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Konut kira artış oranı ve Ekim ayı kira zammının ne kadar olduğu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte TÜİK'in verileriyle Ekim ayı kira artış oranı hesaplama...

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 olarak açıkladı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %151,50, aylık %4,78 olarak açıklandı.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 250
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

  • Kira artış oranı: %25
  • Ekim ayı kira artış tutarı: 500
  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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