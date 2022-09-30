TOKİ GENÇLERE 50 BİN EV YAPACAK | TOKİ Sosyal konut projesi gençler için yaş aralığı kaç? Kaç yaşındakiler başvurabilir?

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte detaylar da belli oldu. ardından konut, iş yeri veya arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında TOKİ'nin emekli, genç, engelli ve gazi ve şehit yakınlarına vereceği ev sayısını araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın detaylarını duyurduğu projeye yarın başlayacak olan başvurular Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan "500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak" derken, TOKİ 2+1 dairelerin taksitlerinin 2 bin 800, 3+1 konutların3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle ödeneceğini belirtti. (TOKİ İstanbul, TOKİ başvuru şartları)

Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut (projenin yüzde 5'i)

Engellilere 12 bin 500 konut (projenin yüzde 5'i)

Emeklilere 50 bin konut (projenin yüzde 20'si)

Gençlere 50 bin konut (projenin yüzde 20'si) tahsis edildi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ GENÇLER İÇİN YAŞ ARALIĞI KAÇ? KAÇ YAŞINDAKİLER BAŞVURABİLİR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde gençler için tahsis edilen 50 bin konuta başvurma yaşı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 - 30 yaş olarak belirtildi. Üst sınırın 30 yaş olduğu başvurularda alt sınır ise 18 yaş olacak.



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TOKİ BAŞVURULARI 14 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Sosyal Konut Projesiyle ilgili Erdoğan şunları söyledi:

"Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz." dedi.

PROJENİN ADI: "İLK EVİM", "İLK İŞ YERİM"

Erdoğan, "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik." dedi.

"AMACIMIZ 2 YIL İÇİNDE TAMAMLAMAK"

"Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir."



TOKİ 2+1 VE TOKİ 3+1 KONUTLAR NE KADAR?

Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik. Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz."

İSTANBUL'DA 18 BİN LİRANIN, DİĞER İLLERDE 16 BİN LİRANIN ALTINDA GELİRİ OLANLAR..."

"Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir."



İSTANBUL'A 50 BİN TOKİ KONUTU

Konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de inşa edilecek. Başkan Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bininin İstanbul'da, 18 bininin Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edileceğini açıkladı.

Erdoğan, "Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz." dedi.

Erdoğan, "İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız." diye konuştu.

Erdoğan, proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsaların ise hisseli parsellerden oluşacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, "500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.