TOKİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Başkan Erdoğan açıkladı

TOKİ 2022 BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU - Başkan Recep Tayyip Erdoğan TOKİ'nin başlama tarihini duyurdu ve ayrıntılarına dair önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili sözlerinden öne çıkanlar;

"Sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha ekliyoruz. Ülkemizin her yerinde konut, arsa ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuru süreci yarın başlayacak, ekim sonuna kadar devam edecek. Yatay mimari ve depreme dayanıklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler ülkemizin her yerinde devam edecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir.

DEV PROJENİN ADI: İLK EVİM İLK İŞ YERİM

Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut. 250 bin konut amaçlı arsa. Konut yapımına müsait altyapısı olan arsa. 50 bin iş yeri yapıp milletimize sunacağız. Bunların içerisinde oturan vatandaş sayısını 10 milyonun üzerine çıkaracağız. İsmini de ilk evim, ilk iş yerim olacak. Hane sayısı bakımından İstanbul'un 4'te birine Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşit olacak."