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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR? | Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da tüm gözlerini üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in paylaştığı dizide Kurban baba karakteri ile gönülleri fetheden Ali Seçkiner Alıcı'nın gerçek hayatı merak ediliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ali Seçkiner Alıcı burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:36 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 18:06
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR? | Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, daha ilk fragmanlarıyla bile hayran kitlesi oluştururken dizideki oyuncular da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde ise Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Ebru Özkan ve Pelin Akil'in de yer aldığı sevilen dizinin Kurban babası da arama motorlarında en çok aratılan konular arasında girdi. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba kimdir? Ali Seçkiner Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Ali Seçkiner Alıcı burcu, boyu, kilosu...

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

3 Temmuz 1965 Kars'ta doğan 57 yaşındaki Ali Seçkiner Alıcı, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı.

Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı. Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı.

En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler" de yer aldı.

ALİ SEÇKİNER ALICI BURCU, BOYU, KİLOSU

Yengeç burcu olan Ali Seçkiner Alıcı'nın boyu 1.74 cm, kilosu ise 75'tir.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KİMDİR?

Kurban baba, Cezayir'in en güvenilir dostlarının başında gelir. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte bir çiftlikte yaşar. Sadakat, cesaret ve onur kendisinin ve ailesinin düsturudur. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaklardır. Çocukları: Azamet, Azade, Cafer, Canberk ve Şamil'dir.

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