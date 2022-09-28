Haberler Haberler POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR? | Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR? | Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile birlikte polislere verilecek olan banka promosyonu belli oldu. Yapılan açıklamanın ardından yeni banka promosyonu gündem oldu. Peki, Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 16:00
POLİS BANKA PROMOSYONU NE KADAR? | Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Polis promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 polis banka promosyonu ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Konu hakkında birçok vatandaş arama motorları ve sosyal medyada araştırma yapmaya başladı. Yapılan sorgularda, polis promosyonu ne kadar? Polis banka promosyonu belli oldu mu? Polis promosyonu açıklandı mı? ifadeleri yer aldı. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan banka promosyonu...

POLİS NE KADAR PROMOSYON ALACAK? EGM AÇIKLADI!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan basın açıklamasında polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını açıkladı.

POLİS PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 bin lira promosyon ödemesinin 1 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşeceğini açıkladı.

DİĞER
Demet Özdemir'in balkon pozu hayran bıraktı! Sosyal medyayı yıktı geçti!
Müge Anlı ortaya çıkardı Türkiye bu olayı konuştu! Lina Nazlı Erbay'ın cenazesinde ağlatan anlar
Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor
Buruk transferde ince eleyip sık dokuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dualı ve resimli Mevlid Kandili mesajları
2023 yeni asgari ücret zammı belli oldu mu?
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
28 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
TUS 2022 2. dönem kontenjanları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kastamonuspor penaltılarla turladı Kastamonuspor penaltılarla turladı 15:43
Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor Galatasaray'da büyük operasyon! Görüşmeler başlıyor 15:15
Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..." Canlı yayında açıkladı! "Favori ve kırmızı kart..." 14:52
Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! Beşiktaş-F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı! 14:43
Fırtına Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü! Fırtına Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü! 14:40
Dele Alli derbide oynayacak mı? Valerien Ismael... Dele Alli derbide oynayacak mı? Valerien Ismael... 14:27
Daha Eski
Eski hocasından Yusuf sözleri! "Hata etti" Eski hocasından Yusuf sözleri! "Hata etti" 14:15
Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı Bayern Münih'ten Valerien Ismael paylaşımı 14:10
Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı? Pelkas konuştu! Hull'de kalacak mı? 13:27
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı... F.Bahçe'de bir ayrılık daha! Yeni takımı... 12:54
Kaloğlu Eyüpspor'u gözüne kestirdi! Kaloğlu Eyüpspor'u gözüne kestirdi! 12:47
Karaman'a hakaret eden taraftara hapis şoku! Karaman'a hakaret eden taraftara hapis şoku! 12:13