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ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN | Atatürk Üniversitesi'nde neden yangın çıktı, söndürüldü mü? Ölü, yaralı var mı?

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunduğu yangın rüzgarın da etkisiyle yayılırken vatandaşlar arama motorlarında Atatürk Üniversitesi'nde neden yangın çıktı, söndürüldü mü? - Erzurum son dakika konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 15:50
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN | Atatürk Üniversitesi'nde neden yangın çıktı, söndürüldü mü? Ölü, yaralı var mı?

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın, ihbar üzerine kısa süre içinde gelen itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde çıkan yangına ilişkin Atatürk Üniversitesi'nde neden yangın çıktı, söndürüldü mü? - Erzurum son dakika konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE NEDEN YANGIN ÇIKTI, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Atatürk Üniversitesi'nin yemekhanesinde çıkan ve kısa sürede çatıyı saran alevlere, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın söndürme çalışmalarını izleyen Vali Okay Memiş, yemekhanede başladığını ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirterek, olayda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YANGINDA SON DURUM

Vali Memiş "Dumanla başlayan bir yangın birden bütün çatıyı kapladı. 112 ihbarından sonra 6 dakika içiresinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etmeye başladı. Bununla birlikte rüzgarın da etkisiyle yangın artarak, genişleyerek devam etti. Yaklaşık bir 15-20 dakika içerisinde 22 ekiple beraber yüzlerce personelle müdahale ediyoruz. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı diyebiliriz. Soğutma çalışmalarına da başlayacağız. Yangına müdahalenin teknikleri var. Önce doğal gazı kestik, tüpler falan vardı. Biraz kontrollü olmak gerekir. Gördüğünüz gibi alanı emniyetimiz boşalttı. Emniyet'e ait TOMA'lar buraya geldi. Havalimanında acil müdahale için bekleyen araçları yönlendirdik. Orman müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale ediyor. Yangına müdahale edecek araçlar burada" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi'nin bazı fakültelerinde öğrenimin başladığını bazılarının haftaya başlayacağını belirten Vali Memiş, 2 bin kişilik yemekhanenin yanması sebebiyle kimsenin mağduriyet yaşamayacağını da söyledi.

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