DUA, DİLEK VE ŞANS KAPILARI AÇILIYOR: Sirius Yıldızı ile ay kavuştu! Öğle saatlerinden akşama dek sürecek kavuşmada ne yapılmalı?

Astroloji meraklılarının heyecanla beklediği Sirius Yıldızı ile Ay kavuşması bugün gerçekleşiyor. 19 Eylül Pazartesi günü, haftanın ilk iş gününde tüm enerjinizi olumluya çevirmenize vesile olaşacak kavuşma anlarında ne yapacağını bilemeyen meraklılar için Sirius Yıldızı ile Ay kavuşmasında neler yapılması gerektiğini haberimizde derledik. İşte detaylar....

SIRIUS YILDIZI NEDİR?

Sirius Yıldızı güneşten sonra en parlak yıldızdır ve bunun sebebi de güneşe yakın olmasıdır. Çıplak gözle görülebilen Sirius yıldızı antik dönemlerden bu yana mitoloji ve okült alanlarda bir sembol olarak kullanılmıştır. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır'da ölüleri öteki aleme taşıyan Anubis'tir. Kur'an-ı Kerim'de Şi'ra yıldızı olarak geçmektedir.

SIRIUS-AY KAVUŞUMUNDA NELER YAPILMALI?

19 Eylül Pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayacak kavuşum akşam saatlerine dek devam edecek. Dua, dilek, şans kapılarının açık olduğu bir zaman dilimi. Şifa ve meditasyon çalışmaları yapılabilir. Sona ermesi gereken şeylerden kurtulmak için uygun bir zaman dilimi. Koruma enerjisi mevcut.