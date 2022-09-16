Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Eylül Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Eylül Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

16 Eylül Cuma 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 16 Eylül Cuma günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Eylül Cuma 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 16 Eylül Cuma günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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👉16 Eylül Cuma 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 975,94

Gram altın satış: 976,10

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.616,00

Çeyrek altın satış: 1.639,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.223,00

Yarım altın satış: 3.278,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.446,00

Tam altın satış: 6.530,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.685,00

Cumhuriyet altını satış: 6.786,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.614,00

Ata altın satış: 6.705,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Eylül Cuma günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

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