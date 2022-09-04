Haberler Haberler METEOROLOJİ'DEN SEL, YILDIRIM, HEYELAN, DOLU, FIRTINA UYARISI! | Bugün yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 4 Eylül 2022

METEOROLOJİ'DEN SEL, YILDIRIM, HEYELAN, DOLU, FIRTINA UYARISI! | Bugün yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 4 Eylül 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Eylül 2022 tarihli hava durumu raporunu resmi sitesinde paylaştı. Kuvvetli ve şiddetli yağışlara dikkat çeken Meteoroloji uzmanları, Pazar günü şemsiyesiz dışarı çıkılmaması uy arısında bulunurken yağışların Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde sel ve su baskınlarına neden olabileceği bildirildi. Peki Bugün hava nasıl olacak? İşte son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu, illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 11:30
METEOROLOJİ'DEN SEL, YILDIRIM, HEYELAN, DOLU, FIRTINA UYARISI! | Bugün yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 4 Eylül 2022

Meteoroloji'nin 4 Eylül Pazar tarihli hava durumu raporunda, sabah saatlerinde Marmara'nın Karadeniz ile kesiştiği noktada başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinde yayılacağı belirtilerek 2 bölge, sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, özellikle Doğu Karadeniz'de vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamasının altını çizerek heyelan riskine de dikkat çekti. İşte 4 Eylül Pazar 2022 illere göre hava durumu, son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KARADENİZ'E UYARI ÜSTÜNE UYARI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU

SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU

SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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