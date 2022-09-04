METEOROLOJİ'DEN SEL, YILDIRIM, HEYELAN, DOLU, FIRTINA UYARISI! | Bugün yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 4 Eylül 2022

Meteoroloji'nin 4 Eylül Pazar tarihli hava durumu raporunda, sabah saatlerinde Marmara'nın Karadeniz ile kesiştiği noktada başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinde yayılacağı belirtilerek 2 bölge, sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, özellikle Doğu Karadeniz'de vatandaşların mecbur olmadıkça dışarı çıkmamasının altını çizerek heyelan riskine de dikkat çekti. İşte 4 Eylül Pazar 2022 illere göre hava durumu, son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR YAĞACAK MI?
Bugün ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KARADENİZ'E UYARI ÜSTÜNE UYARI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU
SON DAKİKA ANKARA HAVA DURUMU
SON DAKİKA İZMİR HAVA DURUMU
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık