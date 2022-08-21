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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? | Üniversite 2. tercihleri ne zaman yapılacak? - 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu

YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, birçok aday YKS 2. tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İstediği bölüme yerleşemeyen öğrenci adayları için YKS boş kontenjanları ve 2. tercih kılavuzu merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 ek tercih işlemlerine dair merak edilen tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 15:02
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? | Üniversite 2. tercihleri ne zaman yapılacak? - 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu

YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve 2. tercihlerin nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca adayın gündeminde yer alan 2. tercih işlemlerine dair merak edilenler ve ÖSYM tarafından yayınlanacak ek tercih kılavuzuna dair detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

22 ile 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtları doğrultusunda, YKS 2022 ek tercihlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NEDİR, NASIL YAPILACAK?

  • Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
  • Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
  • Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
  • Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

  • Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
  • Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.
  • ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

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