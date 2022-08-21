YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN? | Üniversite 2. tercihleri ne zaman yapılacak? - 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu

YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve 2. tercihlerin nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Milyonlarca adayın gündeminde yer alan 2. tercih işlemlerine dair merak edilenler ve ÖSYM tarafından yayınlanacak ek tercih kılavuzuna dair detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

22 ile 26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıtları doğrultusunda, YKS 2022 ek tercihlerinin, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NEDİR, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.