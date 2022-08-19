HAC FİYATLARI 2022 | Hac fiyatları ne kadar? Diyanet hac ücreti ne kadar, kaç Türk lirası?

İslamiyet'in 5 şartından biri olan ve Hicret'in 9. yılında Müslümanlara farz kılınan Hac ibadeti, koronavirüs yasaklarının son bulmasının ardından yeniden başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hac fiyatları için açıkladığı rakamları merak eden vatandaşlar arama motorlarında Hac fiyatları ne kadar oldu? 2022 Hac fiyatları Türk parasıyla | Diyanet Hac fiyatları konularını araştırıyor. İşte 2022 Hac ibadeti hakkında tüm detaylar...

HAC FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İslamiyet'te kutsal kabul edilen Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlerin ziyaret edildiği ve ilgili dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac ibateri Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği için oranın resmi para birimi olan Riyal cinsinden fiyatlar belirleniyor. Her yıl hac fiyatları, kişi başı ortalama 16 Bin Riyal ile 22 Bin Riyal arasında değişiklik gösteriyor.

2022 HAC FİYATLARI TÜRK PARASIYLA | DİYANET HAC FİYATLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl Hac ziyareti için kura çekimi yapmayarak 2020'de pandemi sebebiyle iptal olan kura çekimlerinin bu yıl geçerli olacağını duyurdu. Bu sayede ilk Hac kafilesi 7 Haziran 2022'de yola çıkacak. Fiyatlar kalınan otel ve otel odalarındaki kişi sayısıyna bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Hac yaşı ise 65 yaş ve altı olarak belirlenirken Diyanet'te yer alan bilgiye göre, 65 yaş üstü bireyler Hac'ca gidemeyecek.

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