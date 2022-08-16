Emekli maaşı banka promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Emekli promosyon veren bankalar hangileri, ödemeler ne zaman ve en yüksek promosyonu veren bankalar hangileri sorusuna yanıt aranıyor. Emeklinin yüzünü güldüren promosyon sayesinde ek gelir artıyor. Zamlı maaşlarını alan milyonlarca emekli, gözlerini emekli promosyon ödemesi yapan bankalara çevirdi. Peki Emekli promosyon veren bankalar 202 nelerdir? Emekli promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte yanıtı...
EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİSİ?
Emekli promosyonu veren bankalar, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması halinde çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.