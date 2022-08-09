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Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Perseid meteor yağmurunun ne zaman olacağı, vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Saatte ortalama 50 ila 70 meteor kayması gözlemlenebileceği açıklandı. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:23 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:30
Perseid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenebilecek mi?

Astronomların en çok görülmeye değer meteor yağmurlarından biri diye tanımladığı Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Her yıl temmuz sonu-ağustos başı civarında gerçekleşen Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu anlarda saat başı 100'den fazla meteor gözlemlenebiliyor.

PERSEİD NEDİR?

İnsanlığın eski çağlardan beri kayıt altına aldığı Perseid meteor yağmurunun hikâyesinin, Güneş etrafındaki yörüngesinde seyreden ve 1992'de Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın geride bıraktıklarına dayandığı belirtiliyor.

2022 PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Her yıl aynı dönemde gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, bu yıl meteor yağmurunun doruğa çıktığı tarih 12-13 Ağustos'ta meydana gelecek. Eğer hava açık ve Ay parlaksa daha fazla meteor görülebilecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek.

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