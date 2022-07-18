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ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?🔑 ÖSYM AİS şifresi nedir? 2022 aday şifresi değiştirme ve yenileme...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlara girmek isteyen adayların, ÖSYM'nin belirli internet adreslerine girmeleri gerekmektedir. Söz konusu sitelere erişim de ÖSYM şifresi ile mümkün oluyor. Sınavlara hazırlanan adaylar internette, "Aday şifresi nedir? ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, değiştirme ve yenileme işlemleri" gibi soruları aratıyor. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi nedir? İşte 2022 aday şifresi değiştirme ve yenileme...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 23:30 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:16
ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?🔑 ÖSYM AİS şifresi nedir? 2022 aday şifresi değiştirme ve yenileme...

ÖSYM AİS ŞİFRESİ 🔑Her yıl birçok sınav gerçekleştiren ÖSYM'nin, bu sınavlara dair bilgilendirmelerinin yer aldığı Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) erişim şifre yardımıyla sağlanıyor. Sınavlara hazırlanan ve başvuruda bulunan adaylar, yapılan duyuruları ve sınavlara dair tüm detay ve işlemleri bu platform üzerinden görüntüleyebiliyor. ÖSYM aday şifresi, internette en çok aratılan konulardan. Peki, ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? Detaylar haberimizde...

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NEDİR? NE İŞE YARAR

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda aday tarafından bizzat değiştirilir. Bu şifreler kriptolu ve geriye dönüşümsüz olarak ÖSYM'nin sisteminde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi görmesi, bilmesi ve edinmesi mümkün değildir.

💥ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR? NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için izlenmesi gereken yol şöyle👇

🔸ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.

🔸Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.

🔸Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

🔸Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

🔸Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.

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