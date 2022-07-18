Haberler Haberler 📺 Sevmek Zamanı 5. Bölüm (FİNAL) İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Sevmek Zamanı 5. Bölüm (FİNAL) İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı, 18 Temmuz akşamı 5. ve son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 5. bölüm fragmanını izleyenler, "Sevmek Zamanı 5. full canlı izle", "Sevmek Zamanı 5. bölüm tek parça izle" ve "atv Sevmek Zamanı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Sevmek Zamanı 5. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 01:00
📺 Sevmek Zamanı 5. Bölüm (FİNAL) İZLE - ATV Sevmek Zamanı TEK PARÇA FULL HD İZLE

Atv ekranlarında son kez izleyiciyle buluşan Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin 18 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelen olan 5. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Sevmek Zamanı 5. ve final bölümüne dair merak edilenler...

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SEVMEK ZAMANI 5. (FİNAL) BÖLÜM KONUSU NE?

Nezarete düşen Firuze, onu Kağan'ın şikayet ettiğini düşünmektedir oysa gerçek çok farklıdır. Feryat, soluğu kardeşinin hayatını mahvettiğini düşündüğü Kağan'ın karşısında alır. Firuze'yi demir parmaklıkların ardından çıkaran Kağan, Leyla'nın ona büyük zararlar verebileceğini anlayınca iki yıllık suskunluğuna son verir. Leyla'nın yüzüne kızlarının hayatına mal olan kaza ile ilgili sarsıcı gerçekleri haykırır.

Kağan, Firuze'ye tertemiz gidebilmek için zaten kağıt üzerinde olan evliliğini bitirecek adımı atmaktan da geri durmaz. Ancak tüm bunlar Leyla'nın yeni hamlelerine engel olmadığı gibi Firuze'ye karşı daha fazla diş bilemesine neden olur. Firuze ise Kağan'ın attığı adımlar karşısında kafası karışmış ve ne yapacağını bilemez haldedir.

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Genel Hikaye: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Senaryo: Nalan Merter Savaş

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

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