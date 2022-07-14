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15 Temmuz'da bankalar, kargolar, eczaneler ve PTT açık mı? 15 Temmuz Cuma resmi tatil mi, kargolar ve bankalar çalışacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması sebebiyle eczanelerin, bankaların, PTT şubelerinin ve kargoların açık olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, 15 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? 15 Temmuz'da eczaneler ve kargolar çalışacak mı? İşte 15 Temmuz Cuma gününe dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 15:40
15 Temmuz'da bankalar, kargolar, eczaneler ve PTT açık mı? 15 Temmuz Cuma resmi tatil mi, kargolar ve bankalar çalışacak mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde eczanelerin, bankaların, PTT şubelerinin ve kargoların hizmet verip vermeyeceği merak edilenler arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, resmi tatil olan 15 Temmuz'da bankaların ve eczanelerin açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. İşte 15 Temmuz Cuma günü resmi tatiline dair merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar resmi tatillerde hizmet vermediği için 15 Temmuz 2022 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kargolar kapalı olacak. Kargo şubelerinin kapalı olmasının yanı sıra kargo alım ve dağıtım işlemleri de gerçekleştirilmeyecek.

Yani kargo bırakmak ya da almak isteyen kişiler bir sonraki mesai günü olan 17 Temmuz 2022 Cumartesi gününü beklemek zorunda kalacaklar.

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI, CUMA GÜNÜ NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da Demokrası ve Milli Birlik Günü sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda da kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI, CUMA GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 15 Temmuz'da Demokrası ve Milli Birlik Günü sebebiyle tam gün resmi tatil olduğu için eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, CUMA GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Cuma günü bankalar hizmet vermeyecek. FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI, CUMA GÜNÜ PTT ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri 15 Temmuz sebebiyle kapalı olacak ve 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

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